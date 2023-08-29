الدولار يتراجع بعد موجة صعود قوية

تراجع الدولار، الثلاثاء، بعد موجة صعود قوية وسط إحجام المتعاملين عن الرهانات الكبيرة قبل سلسلة من البيانات الاقتصادية المرتقبة هذا الأسبوع، فيما تراجع الين الياباني ليقترب من المستويات التي أدت إلى تدخل السلطات لدعمه العام الماضي.

وهبط الدولار مقابل سلة من العملات الرئيسية 0.06 بالمئة إلى 103.88 بعد تراجعه 0.2 بالمئة أمس الاثنين.

وارتفع مؤشر الدولار اثنين بالمئة هذا الشهر وحقق مكاسب لستة أسابيع بعدما عززت البيانات الاقتصادية الأمريكية القوية التوقعات بأن أسعار الفائدة ربما تظل مرتفعة لفترة أطول.

واكتسبت هذه التوقعات المزيد من الزخم بعد أن أشار رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول يوم الجمعة إلى أنه قد تكون هناك حاجة إلى مزيد من قرارات رفع أسعار الفائدة لكبح التضخم الذي لا يزال مرتفعا للغاية، إلا أن تعهده بالتحرك بحذر في الاجتماعات المقبلة أثار بعضا من عدم اليقين.

ومن المقرر صدور بيانات الإنفاق الاستهلاكي الشخصي، وهو مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الاتحادي، يوم الخميس كما ستصدر بيانات الوظائف غير الزراعية يوم الجمعة.

وارتفع اليورو 0.1 بالمئة إلى 1.0828 دولار. كما ارتفع الجنيه الإسترليني في أحدث تداول إلى 1.262 دولار، وزاد خلال اليوم 0.17 بالمئة مبتعدا عن أدنى مستوى له في شهرين والذي سجله الأسبوع الماضي.

وقد أدت الفجوة الآخذة في الاتساع في أسعار الفائدة بين اليابان والولايات المتحدة إلى الضغط على الين، إذ جعلت الفائدة المنخفضة عملة البلاد هدفا سهلا للبائعين على المكشوف ومناسبة لتمويل الصفقات.

ولم يطرأ تغيير يذكر على الين عند 146.4 للدولار اليوم الثلاثاء لكنه يظل قريبا من 146.75 وهو أدنى مستوى له منذ التاسع من نوفمبر تشرين الثاني والذي سجله في اليوم السابق. وانخفضت العملة الآسيوية بنحو 11 بالمئة مقابل الدولار خلال العام.

ويترقب المتعاملون أي مؤشرات على التدخل من جانب السلطات اليابانية.

وتدخلت اليابان في أسواق العملات في سبتمبر أيلول الماضي عندما ارتفع الدولار فوق 145 ينا، إذ قامت وزارة المالية بشراء الين مما وصل بسعر الصرف إلى نحو 140 ينا للدولار.