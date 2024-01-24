الدولار يتراجع عن أعلى مستوى له في 6 أسابيع

هبط الدولار اليوم الأربعاء، بعد ارتفاعه في ثمان من أصل عشر جلسات وسط تعزيز المستثمرين المكاسب بدفعة من تعاف واسع النطاق للدولار من تراجعه في ديسمبر/ كانون الأول.

لكن العملة الأميركية قلّصت خسائرها، بعد أن أظهرت بيانات أن نشاط الأعمال في أكبر اقتصادات العالم تحسّن في يناير/ كانون الثاني، وأن مؤشر التضخم تراجع. وأشارت البيانات إلى أن مقياس الأسعار التي تبيع بها الشركات منتجاتها هبط إلى أدنى مستوياته في أكثر من ثلاثة أعوام ونصف.

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات أخرى منها الين واليورو، 0.4 بالمئة إلى 103.1 بعد أن قفز إلى أعلى مستوى في ستة أسابيع أمس الثلاثاء.

ومنذ بداية العام، ارتفع الدولار قرابة 1.7 بالمئة هذا العام بعد أن تسببت بيانات أقوى من المتوقع وردود فعل سلبية من مسؤولين بالبنك المركزي في تقليص السوق توقعاتها لتعجيل مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بموعد خفض أسعار الفائدة.

وانخفض الدولار أمام العملة اليابانية 0.8 بالمئة إلى 147.18 ين.

وصعد اليورو في أحدث التداولات 0.4 بالمئة إلى 1.0898 دولار بعد أن كان قد هبط أمس إلى أدنى مستوى في ستة أسابيع.

ويجتمع البنك المركزي الأوروبي غدًا الخميس وربما يقدم البنك لمحات عن التوقيت الذي قد تبدأ فيه تكاليف الاقتراض في الانخفاض في منطقة اليورو.

وصعد اليوان في التعاملات الصينية إلى 7.142 للدولار، ملامسًا أعلى مستوياته في ثلاثة أسابيع، بعد إعلان بكين أنها ستخفض الاحتياطي الإلزامي للبنوك في أوائل فبراير/ شباط.

وارتفع الجنيه الإسترليني 0.5 بالمئة إلى 1.2754 دولار.

وارتفع الدولار 0.2 بالمئة أمام نظيره الكندي ليسجل 1.3486 دولار كندي.