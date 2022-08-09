الثلاثاء 11 محرم 1444 ﻫ - 9 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الدولار يتراجع قليلا مع ترقب المستثمرين بيانات التضخم

منذ 42 دقيقة
الدولار

الدولار

A A A
طباعة المقال

هبط الدولار قليلا عن مستوياته المرتفعة اليوم الثلاثاء مع ترقب المستثمرين بيانات التضخم الأمريكية هذا الأسبوع، إذ يخشون من مفاجأة قد تزيد الضغوط لرفع أسعار الفائدة.

ومن المقرر ظهور هذه البيانات غدا الأربعاء مع توقعات ببقاء الأمور هادئة حتى ذلك الحين.

وارتفع الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي خلال الليل واستقرا قبيل إعلان بيانات التضخم في آسيا. واحتفظ الدولار الاسترالي بمكاسبه عند 0.6974 دولار. وهو المسار نفسه الذي سلكه الدولار النيوزيلاندي، إذ بلغ 0.6281 دولار، مما جعلهما أعلى بقليل من المتوسطات المتحركة لفترة 50 يوما.

أما الجنيه الإسترليني فقد استقر عند 1.2084 دولار وظل اليورو فوق مستوى التعادل مع العملة الأمريكية فبلغ 1.0194 دولار. وحافظ الين الياباني على مستواه عند 134.94 للدولار.

    المزيد من أخبار العالم

    المشير خليفة حفتر
    حفتر: لن نسمح باستمرار صراعات "عبدة الكراسي"
    سفينة تحمل حبوبًا أوكرانية في البحر الأسود (رويترز)
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    تركيا: سفينتا حبوب أخريان أبحرتا من أوكرانيا
    جوزيف وو
    تايوان: الصين تبحث عن أعذار للتدريبات العسكرية

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    ًوصول طائرة من الدمام على متنها 135 مسافرا
    بيان عن الأوضاع المستجدّة في شركة طيران الشرق الأوسط
    وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي
    موكب مولوي يتعرض لحادث سير... إليكم التفاصيل
    مخيمات اللاجئين الفلسطينين في لبنان
    اغتيال مسؤول فلسطيني في لبنان