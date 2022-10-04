الدولار يتراجع والأسواق تلتقط الأنفاس

تراجع الدولار، الثلاثاء، مع توقف عوائد سندات الخزانة الأمريكية عن الارتفاع بعد موجة من الزيادات، الأمر الذي أتاح فرصة لأسواق الأسهم وساعد اليورو والجنيه الإسترليني على التقاط الأنفاس والتعافي بعد تسجيل أدنى مستوياتها في عدة سنوات.

وكان الدولار الأسترالي أيضا لافتا للأنظار، إذ انخفض بنحو واحد في المئة بعدما فاجأ البنك المركزي في البلاد الأسواق برفع أسعار الفائدة بأقل من المتوقع، قبل أن يتعافى ويلحق بموجة التعافي الواسعة.

وارتفع اليورو بنسبة 0.5 بالمئة إلى 0.9876 دولار بعدما وصل لأدنى مستوى في 20 عاما عند 0.9528 دولار في 26 سبتمبر أيلول. كما صعد الجنيه الإسترليني 0.6 بالمئة إلى 1.1390 دولار، بعدما بلغ أدنى مستوى له على الإطلاق عند 1.0327 دولار في اليوم نفسه.

وسجل العائد على سندات الخزانة الأمريكية أجل عشر سنوات 3.5677 بالمئة، بانخفاض حاد عن الأسبوع الماضي عندما ارتفع لفترة وجيزة فوق الأربعة بالمئة.

وكانت الارتفاعات الأخيرة في عوائد السندات الأمريكية إلى جانب قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) برفع أسعار الفائدة بقوة من بين العوامل وراء المكاسب التي حققها الدولار في الآونة الأخيرة.

وفي آسيا، سجل الدولار تغيرا طفيفا مقابل الين، إذ وصل إلى 144.7 ليظل دون 145 ينا التي تجاوزها لفترة وجيزة أمس للمرة الأولى منذ تدخل السلطات اليابانية لدعم عملتها في 22 سبتمبر أيلول.

وارتفع الدولار الأسترالي 0.15 بالمئة إلى 0.6525 دولار.