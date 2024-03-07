الدولار يتراجع ويسجل أدنى مستوى في شهر مقابل الين

تراجع الدولار الخميس وسجل أدنى مستوى في شهر مقابل الين مع تركيز المتعاملين على ترجيحات بأن أسعار الفائدة الأمريكية ستنخفض هذا العام، حتى بعد البيانات التي أظهرت بعض الصعود المفاجئ في التضخم.

وفي سوق العملات المشفرة، تراجع بتكوين عن الرقم القياسي الذي سجله في وقت سابق من الأسبوع، غير أن خسارته 0.4 بالمئة خلال اليوم تكاد لا تذكر بالنظر لارتفاعه 55 بالمئة منذ بداية العام وحتى الآن.

وفي شهادته أمام المشرعين أمس الأربعاء 6\3\2024، قال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول إن تخفيضات أسعار الفائدة “ستكون مواتية على الأرجح” في وقت لاحق من هذا العام “إذا تطور الاقتصاد على نطاق واسع كما هو متوقع” وبمجرد أن يصبح المسؤولون أكثر ثقة في أن التضخم سيتباطأ بشكل مطرد.

وقادت هذه التصريحات، إلى جانب بيانات صدرت يوم الأربعاء وعكست ضعفا في سوق العمل، إلى انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية، مما أدى بدوره إلى انخفاض العملة الأمريكية على نطاق واسع.

ومقابل الين، وصل الدولار إلى أدنى مستوى في شهر تقريبا عند 148.94 في التعاملات الآسيوية المبكرة الخميس.

واستقر اليورو والجنيه الإسترليني قرب أعلى مستوياتهما في شهر واللذان سجلاها في الجلسة السابقة ووصلا في أحدث التداولات إلى 1.0902 دولار و1.2738 دولار على التوالي.

وزاد الدولار النيوزيلندي 0.05 بالمئة إلى 0.6133 دولار أمريكي، وصعد الدولار الأسترالي 0.11 بالمئة إلى 0.6572 دولار.

وفي عالم العملات المشفرة، وصل سعر بتكوين إلى 66232 دولارا.