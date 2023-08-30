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الدولار يتعافى مع ترقب المستثمرين لمزيد من البيانات من سوق العمل

منذ ساعة واحدة
الدولار الأميركي

الدولار الأميركي

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عوض الدولار الأمريكي بعض الخسائر الحادة التي تكبدها في الجلسة السابقة مع ترقب المستثمرين لمزيد من البيانات من سوق العمل تلمسا لمؤشرات على مسار سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية منها الين واليورو، 0.09 بالمئة إلى 103.64.

وتراجع المؤشر 0.39 بالمئة أمس الثلاثاء 29\8\2023 في أسوأ أداء يومي منذ شهر ونصف الشهر.

وزاد الدولار 0.23 بالمئة إلى 146.205 ين.

وانخفض اليورو 0.18 بالمئة إلى 1.0860 دولار بعد زيادته 0.56 بالمئة مساء.

وانخفض الدولار الأسترالي 0.46 بالمئة، ولم يطرأ عليه تغير يذكر في وقت لاحق من الجلسة وجرى تداوله مقابل 0.64775 دولار.

وهبط اليوان الصيني على نحو طفيف في المعاملات الخارجية وجرى تداوله عند 7.3002 مقابل الدولار لكنه ظل أعلى بكثير من المستوى المتدني الذي سجله في 17 أغسطس\آب عند 7.3490.

وبالنسبة للعملات الرقمية انخفضت عملة بتكوين 0.94 بالمئة إلى 27465 دولارا بعد صعودها بأكثر من ألفي دولار في الجلسة السابقة لتقترب من أعلى مستوى في أسبوعين عند 28142 دولارا.

    المصدر :
  • رويترز

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