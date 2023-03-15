الأربعاء 23 شعبان 1444 ﻫ - 15 مارس 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الدولار يجد الدعم في الاسواق الآسيوية بعد ازمة المصارف

منذ 22 دقيقة
آخر تحديث: 15 - مارس - 2023 8:04 صباحًا
الدولار الأميركي

الدولار الأميركي

A A A
طباعة المقال

وجد الدولار دعما في الأسواق الآسيوية الأربعاء إذ قلص المستثمرون توقعاتهم بشأن خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة بعد انحسار المخاوف من وقوع أزمة مصرفية وصدور بيانات أظهرت أن التضخم ما زال مرتفعا.

وفي التعاملات المبكرة، انحسرت موجة بيع الدولار التي استمرت على مدى جلستين لترتفع العملة الأمريكية نحو 0.2 بالمئة أمام كل من اليورو والين مسجلة 132.52 ين و1.0729 دولار أمام العملة الأوروبية الموحدة.

وارتفعت أسعار المستهلكين الأمريكيين بقوة في فبراير شباط مما يبقي الضغوط على مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لاحتواء ارتفاع الأسعار.

واستقر الإسترليني، الذي زاد حوالي واحد بالمئة خلال الأسبوع، عند 1.2149 دولار. وانخفض الدولار النيوزيلندي 0.2 بالمئة إلى 0.6225 دولار بينما استقر الدولار الأسترالي، الذي زاد 1.5 بالمئة منذ مطلع الأسبوع، عند 0.6682 دولار.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

علم اليابان
وزير المالية: اليابان لن تشهد حوادث مماثلة لانهيار بنك سيليكون فالي
الذهب
اسعار الذهب تتراجع نتيجة ارتفاع الدولار
الولايات المتحدة وروسيا
التوتر يتصاعد.. واشنطن تستدعي السفير الروسي بسبب حادثة "البحر الأسود"

الأكثر قراءة

العاصمة السودانية - الخرطوم
انتشار حمى "الضنك" في الخرطوم.. اليكم التفاصيل
الدولار الأميركي والليرة اللبنانية
تحليق "الدولار الأسود" مستمر.. كم سجّل مساء؟
زواج - تعبيرية
بالصورة.. فنان هنديّ شهير يُعلن إسلامه ويتزوّج من إعلاميّة عربيّة