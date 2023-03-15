الدولار يجد الدعم في الاسواق الآسيوية بعد ازمة المصارف

وجد الدولار دعما في الأسواق الآسيوية الأربعاء إذ قلص المستثمرون توقعاتهم بشأن خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة بعد انحسار المخاوف من وقوع أزمة مصرفية وصدور بيانات أظهرت أن التضخم ما زال مرتفعا.

وفي التعاملات المبكرة، انحسرت موجة بيع الدولار التي استمرت على مدى جلستين لترتفع العملة الأمريكية نحو 0.2 بالمئة أمام كل من اليورو والين مسجلة 132.52 ين و1.0729 دولار أمام العملة الأوروبية الموحدة.

وارتفعت أسعار المستهلكين الأمريكيين بقوة في فبراير شباط مما يبقي الضغوط على مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لاحتواء ارتفاع الأسعار.

واستقر الإسترليني، الذي زاد حوالي واحد بالمئة خلال الأسبوع، عند 1.2149 دولار. وانخفض الدولار النيوزيلندي 0.2 بالمئة إلى 0.6225 دولار بينما استقر الدولار الأسترالي، الذي زاد 1.5 بالمئة منذ مطلع الأسبوع، عند 0.6682 دولار.