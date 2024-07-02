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الدولار يرتفع بدعم من عوائد سندات الخزانة الأمريكية

منذ 58 دقيقة
الدولار

الدولار

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صعد الدولار اليوم الثلاثاء مدعوما بارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية وذلك بعد تراجع الين الياباني إلى أدنى مستوياته منذ عام 1986.

وارتفعت عوائد سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات بنحو 14 نقطة أساس إلى 4.479 بالمئة، حيث أرجع المحللون التحرك إلى توقعات فوز دونالد ترامب بالرئاسة الأمريكية وزيادة الرسوم الجمركية والاقتراض الحكومي.

ومع ارتفاع الدولار، تراجع اليورو عن ارتفاع طفيف مع ظهور نتائج الجولة الأولى من الانتخابات الفرنسية متسقة إلى حد ما مع استطلاعات الرأي. وسجلت العملة الأوروبية 1.0735 دولار.

وهبط الين الياباني إلى 161.72 مقابل الدولار أمس الاثنين، وهو أضعف مستوى له منذ ما يقرب من 38 عاما، مواصلا تراجعه المدفوع بشكل أساسي بالفجوة الواسعة في أسعار الفائدة بين الولايات المتحدة واليابان.

وجرى تداول الين عند 161.55 مقابل الدولار في آسيا اليوم الثلاثاء.

    المصدر :
  • رويترز

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