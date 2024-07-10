الخميس 4 محرم 1446 ﻫ - 11 يوليو 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الدولار يرتفع بعد تعليقات باول الحذرة

منذ 16 ساعة
الدولار الأمريكي

الدولار الأمريكي

A A A
طباعة المقال

ارتفع الدولار اليوم الأربعاء 10 يوليو/تموز 2024، بعد أن انتعش من أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع بعد أن تحدث جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الامريكي) بنبرة حذرة بشأن مدى قرب خفيض أسعار الفائدة الأمريكية.

وفي اليوم الأول من شهادته أمام الكونجرس الليلة الماضية، قال باول إن خفض سعر الفائدة لن يكون أمرا مناسبا حتى يكتسب البنك المركزي “ثقة أكبر” في أن التضخم يتجه نحو المعدل المستهدف البالغ اثنين بالمئة.

واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ستة عملات رئيسية من بينها اليورو والين، عند 105.14 نقطة، بعد ارتفاعه بنحو 0.1 بالمئة أمس الثلاثاء. وكان قد انخفض يوم الاثنين إلى أدنى مستوى له منذ 13 يونيو حزيران بعد بيانات الوظائف الأمريكية الضعيفة على نحو غير متوقع.

ويرى المتعاملون حاليا احتمالا يبلغ 73 بالمئة تقريبا لخفض أسعار الفائدة بحلول سبتمبر أيلول نزولا من 76 بالمئة في اليوم السابق. وتشير التوقعات إلى اجراء خفيض آخر في الأغلب بحلول ديسمبر كانون الأول.

وبعد شهادته أمام مجلس الشيوخ، سيتحدث باول أمام مجلس النواب في وقت لاحق اليوم الأربعاء. ومن المقرر صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين لشهر يونيو حزيران غدا الخميس.

وارتفع الدولار 0.13 بالمئة إلى 161.525 ين.

واستقر اليورو عند 1.0815 دولار.

وتراجع الدولار الأسترالي 0.1 بالمئة إلى 0.67345 دولار لكنه لا يزال يحوم بالقرب من أعلى مستوى في ستة أشهر الذي سجله يوم الاثنين عند 0.67615 دولار.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

محلل سياسي: المقاومة خلفت واقعاً جعل الجميع مجبرين على التفاوض معها
نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي السابقة
نانسي بيلوسي تضغط على بايدن لاتخاذ قرار بشأن الانتخابات وكلوني يسحب دعمه
مسؤول أمريكي: واشنطن ستستأنف شحن قنابل زنة 500 رطل إلى إسرائيل

الأكثر قراءة

كيف ردّ الحزب على اغتيال مرافق نصرالله السابق؟
ارتفاع درجات الحرارة
مدينة عربية تعطل المدارس بسبب وصول الحرارة إلى 50 درجة مئوية!
اليكم فوائد عصير الشمندر.. ستدهشكم!