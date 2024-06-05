الدولار يرتفع قليلا قبل صدور بيانات اقتصادية أمريكية مهمة

تماسك الدولار اليوم الأربعاء 5 حزيران/يونيو 2024، قبل صدور بيانات اقتصادية مهمة في الولايات المتحدة وعقد اجتماع للسياسة النقدية في كندا مع مراهنة المتعاملين على أن هذا الاجتماع قد يطلق دورة تيسير نقدي في بعض أكبر اقتصادات العالم.

ويترقب المستثمرون بيانات قطاع الخدمات في الولايات المتحدة اليوم الأربعاء وبيانات وظائف في وقت لاحق من الأسبوع.

وظل الدولار قرب أدنى مستوى في نحو شهرين مع ظهور مؤشرات يوم الاثنين على ضعف محتمل في الاقتصاد الأمريكي مما عزز توقعات خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) للفائدة.

ويعقد بنك كندا المركزي اجتماعه قبل يوم من اجتماع المركزي الأوروبي غدا الخميس. وتتوقع الأسواق بنسبة 75 بالمئة خفض الفائدة في كندا وبنسبة 95 بالمئة في أوروبا.

وظل الدولار الكندي عند منتصف النطاق الذي يتحرك فيه منذ أشهر مسجلا 1.3678 للدولار الأمريكي كما جاء أداء اليورو مماثلا وسجل 1.0881 دولار. ويترقب المستثمرون النظرة المستقبلية لبنك كندا والمركزي الأوروبي بقدر ترقبهم للقرار الذي سيتخذانه.

وارتفع مؤشر الدولار 0.11 بالمئة إلى 104.92 بعد أن سجل أمس الثلاثاء 103.99 وهو أدنى مستوى منذ التاسع من أبريل نيسان.

وتراجع الين بنحو 0.6 بالمئة مسجلا 155.90 للدولار متخليا عن أغلب المكاسب التي حققها أمس الثلاثاء.

وارتفع الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي قليلا بعدما أظهرت بيانات عن اقتصاد البلدين أن الوضع أقل سوءا مما خشي المستثمرون.

وسجل الدولار الأسترالي في أحدث تعاملات ارتفاعا بنسبة 0.1 بالمئة إلى 0.6657 دولار أمريكي كما صعد الدولار النيوزيلندي بذات النسبة مسجلا 0.6184 دولار أمريكي.