الثلاثاء 23 ربيع الثاني 1445 ﻫ - 7 نوفمبر 2023 |
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الدولار يرتفع والأسترالي على انخفاض بعد قرار المركزي الأسترالي بشأن الفائدة

منذ 15 دقيقة
الدولار الأميركي

الدولار الأميركي

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ارتفع الدولار اليوم الثلاثاء مع تراجع الإقبال الذي شهده الأسبوع الماضي على العملات التي تنطوي على مخاطر أكثر من غيرها، في حين انخفض الدولار الأسترالي بعد أن رفع بنك الاحتياطي الأسترالي أسعار الفائدة لكنه عدل نظرته المستقبلية مما عزز التوقعات بأن دورة رفع أسعار الفائدة وصلت إلى نهايتها.

ورفع بنك الاحتياطي الأسترالي الفائدة 25 نقطة أساس اليوم الثلاثاء لمكافحة التضخم لكن الأسواق فسرت تغير لهجة بيان البنك المركزي بما يعني أن المزيد من التشديد لم يعد مرجحا.

‭‭‭ ‬‬‬ وتراجع الدولار الأسترالي 1.06 بالمئة إلى 0.642 دولار أمريكي ووصل في أحدث تداول إلى 0.6434. دولار وتتجه العملة لتسجيل أكبر انخفاض بالنسبة المئوية ليوم واحد خلال شهر.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات، 0.1 بالمئة إلى 105.38 بعد صعوده 0.2 بالمئة أمس الاثنين، لكنه ظل غير بعيد من أدنى مستوى في شهرين تقريبا عند 104.84 الذي لامسه أمس الاثنين.

وانخفض المؤشر 1.3 بالمئة الأسبوع الماضي، وهو أكبر انخفاض له منذ منتصف يوليو تموز، في ارتداد حاد لارتفاعه خلال الفترة الماضية.

ونزل اليورو 0.15 بالمئة إلى 1.070 دولار مبتعدا عن أعلى مستوى في ثمانية أسابيع عند 1.0756 دولار الذي سجله أمس الاثنين.

وهبط الجنيه الإسترليني في أحدث التداولات إلى 1.2327 دولار وانخفض 0.1 بالمئة خلال اليوم لكنه يظل قريبا من أعلى مستوى في سبعة أسابيع عند 1.2428 دولار الذي سجله أمس الاثنين.

أما الين الياباني فسجل 150.28 للدولار، وتجاوز من جديد عتبة 150 للدولار التي أبقت المتداولين في حالة من الحذر على مدار الأسابيع الماضية وسط ترقب لمؤشرات على تدخل السلطات لدعم العملة.

    المصدر :
  • رويترز

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