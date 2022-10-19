الدولار يرتفع والإسترليني يتراجع بفعل التضخم

انتعش الدولار من أدنى مستوياته في أسبوعين، الأربعاء، بالتزامن مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوياتها في 14 عاما، بينما انخفض الجنيه الإسترليني بعد أن أدى ارتفاع تضخم أسعار المستهلكين في بريطانيا أكثر مما كان متوقعا إلى تصاعد المخاوف من تفاقم الركود.

ووصل الدولار إلى أعلى مستوى له منذ 32 عاما مقابل الين الياباني مقتربا من حاجز 150 والذي يعتقد بعض المتداولين أن بنك اليابان ووزارة المالية قد يتدخلان عنده لشراء العملة.

واستأنفت عوائد سندات الخزانة مسارها صعودا حيث أبقى المستثمرون على توقعاتهم بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيستمر في رفع أسعار الفائدة بقوة لكبح جماح التضخم، مما يعزز الطلب على العملة الأمريكية.

ومن المتوقع أن يرفع البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس أخرى عندما يجتمع يومي الأول والثاني من نوفمبر تشرين الثاني، مع احتمال زيادتها مرة أخرى بواقع 50 أو 75 نقطة أساس في ديسمبر كانون الأول.

وارتفع مؤشر الدولار 0.88 بالمئة مقابل سلة من العملات الرئيسية إلى 112.92. وانخفض اليورو 0.95 بالمئة إلى 0.9771 دولار.

وانخفض الجنيه الإسترليني 1.02 بالمئة إلى 1.1210 دولار بعد أن أظهرت البيانات أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في بريطانيا ارتفع أكثر مما كان متوقعا إلى 10.1 بالمئة في سبتمبر أيلول وعاد إلى أعلى مستوياته منذ 40 عاما والذي سجله في يوليو تموز.

ويتوقع المستثمرون أن يظل الجنيه الإسترليني تحت ضغط وسط توقعات ارتفاع التضخم والركود في بريطانيا مما قد يدفع بنك إنجلترا المركزي إلى رفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس بدلا من 100 نقطة في اجتماعه في نوفمبر تشرين الثاني.

وارتفع الدولار في أحدث تعاملات اليوم 0.43 بالمئة إلى 149.87 ين