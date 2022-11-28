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الدولار يرتفع والذهب يتراجع وسط المخاوف من كورونا بالصين

منذ ساعتين
الذهب مقابل الدولار

الذهب مقابل الدولار

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تراجعت أسعار الذهب (الاثنين 28-11-2022) بعد ارتفاع الدولار جراء الطلب على الملاذ الآمن الذي أثارته الاحتجاجات في عدة مدن صينية على القيود الصارمة لمكافحة فيروس كورونا.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.4 في المئة إلى 1748.84 دولار للأوقية (الأونصة) في الساعة 0555 بتوقيت جرينتش. وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 في المئة إلى 1749.60 دولار.

وارتفع مؤشر الدولار 0.4 في المئة مما جعل السبائك المسعرة بالعملة الأمريكية أكثر تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

وقال يب رونج محلل الأسواق في آي.جي “أسعار الذهب تتعقب تحركات الدولار الأمريكي عن كثب ويبدو أن الغموض المتزايد جراء الاضطرابات المتزايدة في الصين دعم الدولار هذا الصباح”.

ووقعت اشتباكات بين مئات المتظاهرين والشرطة في شنغهاي مساء أمس الأحد بعد اندلاع الاحتجاجات على القيود الصارمة التي تفرضها الصين لمكافحة فيروس كورونا لليوم الثالث، وامتدت الاحتجاجات إلى عدة مدن في أعقاب حريق أسفر عن سقوط قتلى في أقصى غرب البلاد.

في الوقت نفسه سجلت الصين اليوم الاثنين خامس رقم قياسي على التوالي من الإصابات اليومية بفيروس كورونا.

وقال يب رونج إن الناس ربما يتحولون إلى الأصول منخفضة المخاطر نظرا إلى وضع كوفيد في الصين، لكن مكاسب الدولار تطغى حاليا على وضع الذهب كملاذ آمن.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 2.2 في المئة إلى 21.12 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين 0.5 في المئة إلى 975.88 دولار وهبط البلاديوم 0.2 في المئة إلى 1848.38 دولار.

    المصدر :
  • رويترز

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