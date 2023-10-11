الأربعاء 26 ربيع الأول 1445 ﻫ - 11 أكتوبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الدولار يستقر أمام العملات الكبرى

منذ ساعتين
الدولار- رويترز

الدولار- رويترز

A A A
طباعة المقال

استقر الدولار إلى حد كبير أمام العملات الكبرى مع ترقب المستثمرين لصدور محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) في وقت لاحق الأربعاء وكذلك صدور بيانات أساسية عن التضخم غدا وذلك لاستشفاف مؤشرات بشأن المسار المقبل لأسعار الفائدة.

كما يركز المستثمرون على تبعات الصراع المتصاعد في الشرق الأوسط مع ظهور ملامح للتحول لسوق الملاذ الآمن في الأيام القليلة الماضية.

وارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات منافسة كبرى قليلا بنسبة 0.1 بالمئة إلى 105.82 بعد أن تراجع في وقت سابق من الجلسة إلى أدنى مستوى في أسبوعين عند 105.6.

وأغلق المؤشر على تراجع على مدى خمس جلسات سابقة.

وارتفع الجنيه الإسترليني لفترة وجيزة لأعلى مستوى في ثلاثة أسابيع مسجلا 1.23035 دولار لكنه جرى تداوله مستقرا عند 1.22910 دولار في أحدث تعاملات.

وسجل اليورو 1.06005 دولار بما لا يبتعد كتيرا عن أعلى مستوى في أكثر من أسبوعين سجله في وقت سابق من الجلسة وهو 1.06280 دولار.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (رويترز)
طوفان الأقصى
أردوغان يصف القصف الإسرائيلي على غزة بـ "المذبحة"
علما أمريكا والسعودية
طوفان الأقصى
"خيبة أمل" أميركيّة من بيان السعودية بشأن أحداث غزة
علم النمسا
طوفان الأقصى
العثور على جثة نمساوي فقد في إسرائيل بعد هجوم حماس

الأكثر قراءة

محمد دحلان
طوفان الأقصى
محمد دحلان يفجر مفاجأة كبرى حول إسرائيل
عناصر من حركة حماس
"حماس" تؤلم إسرائيل وتحرج الأسد وحزب الله
عناصر من حزب الله
"حزب الله" يُبلغ الجيش واليونيفيل بإخلاء المواقع فورًا.. وإسرائيل تتوعّد بـ "نتائج قاسية جدًا"