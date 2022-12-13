الدولار يستقر قبيل اجتماع المركزي الأمريكي

استقر الدولار، الثلاثاء، قبيل إصدار بيانات التضخم الأمريكية وعقد مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) اجتماعه الأخير لهذا العام، والذي يترقبه المستثمرون لتحديث توقعاتهم لأسعار الفائدة.

وقبل شهر، أثارت توقعات بأن التضخم قد بلغ ذروته العنان لموجة من شراء السندات وبيع الدولار. وستمثل بيانات التضخم الأمريكية المقرر صدورها الساعة 1330 بتوقيت جرينتش اختبارا لهذا الافتراض.

وارتفع الدولار 0.8 بالمئة مقابل الين أمس الاثنين، واستقر عند 137.70 ين خلال الجلسة الآسيوية اليوم الثلاثاء. كما حافظ على مكاسبه أمام الدولار الاسترالي عند 0.6759 دولار.

وتوقع اقتصاديون في استطلاع لرويترز استقرار معدل التضخم الأساسي لشهر نوفمبر تشرين الثاني عند 0.3 بالمئة على أساس شهري، مع الارتفاع بوتيرة معتدلة على أساس سنوي، إذ صعد 7.3 بالمئة عنه قبل عام.

واستقر مؤشر الدولار عند 105.01 اليوم الثلاثاء، بانخفاض من أعلى مستوى في 20 عاما عند 114.78 في أواخر سبتمبر أيلول.

كما استقر اليورو عند 1.0539 دولار، وكذلك الجنيه الاسترليني عند 1.2268 دولار. وسجل الفرنك السويسري 0.9360 للدولار مع ترقب المتداولين لاجتماعات يعقدها يوم الخميس البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا والبنك الوطني السويسري.

في وقت لاحق من يوم الثلاثاء، من المقرر الإعلان عن بيانات العمالة البريطانية، بالإضافة إلى استطلاعات الرأي حول ظروف العمل والمعنويات الألمانية.

واستقر الدولار النيوزيلندي عند 0.6386 دولار. وانخفض اليوان الصيني قليلا يوم الاثنين مع بدء تلاشي الحماس بشأن رفع قيود مكافحة كورونا في الصين على الرغم من أن هونج كونج خففت بعض القيود.