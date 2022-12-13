الثلاثاء 19 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 13 ديسمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الدولار يستقر قبيل اجتماع المركزي الأمريكي

منذ ساعتين
الدولار

الدولار

A A A
طباعة المقال

استقر الدولار، الثلاثاء، قبيل إصدار بيانات التضخم الأمريكية وعقد مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) اجتماعه الأخير لهذا العام، والذي يترقبه المستثمرون لتحديث توقعاتهم لأسعار الفائدة.

وقبل شهر، أثارت توقعات بأن التضخم قد بلغ ذروته العنان لموجة من شراء السندات وبيع الدولار. وستمثل بيانات التضخم الأمريكية المقرر صدورها الساعة 1330 بتوقيت جرينتش اختبارا لهذا الافتراض.

وارتفع الدولار 0.8 بالمئة مقابل الين أمس الاثنين، واستقر عند 137.70 ين خلال الجلسة الآسيوية اليوم الثلاثاء. كما حافظ على مكاسبه أمام الدولار الاسترالي عند 0.6759 دولار.

وتوقع اقتصاديون في استطلاع لرويترز استقرار معدل التضخم الأساسي لشهر نوفمبر تشرين الثاني عند 0.3 بالمئة على أساس شهري، مع الارتفاع بوتيرة معتدلة على أساس سنوي، إذ صعد 7.3 بالمئة عنه قبل عام.

واستقر مؤشر الدولار عند 105.01 اليوم الثلاثاء، بانخفاض من أعلى مستوى في 20 عاما عند 114.78 في أواخر سبتمبر أيلول.

كما استقر اليورو عند 1.0539 دولار، وكذلك الجنيه الاسترليني عند 1.2268 دولار. وسجل الفرنك السويسري 0.9360 للدولار مع ترقب المتداولين لاجتماعات يعقدها يوم الخميس البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا والبنك الوطني السويسري.

في وقت لاحق من يوم الثلاثاء، من المقرر الإعلان عن بيانات العمالة البريطانية، بالإضافة إلى استطلاعات الرأي حول ظروف العمل والمعنويات الألمانية.

واستقر الدولار النيوزيلندي عند 0.6386 دولار. وانخفض اليوان الصيني قليلا يوم الاثنين مع بدء تلاشي الحماس بشأن رفع قيود مكافحة كورونا في الصين على الرغم من أن هونج كونج خففت بعض القيود.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

قاذفة صينية
الصين ترسل قاذفات ذات قدرات نووية إلى حدود تايوان
أزمة خبز تضرب سوريا
أزمة خبز جديدة تفاقم معاناة السوريين.. والنظام عاجز
كوريا الجنوبية تسجل إصابات جديدة بكورونا
كورونا
كوريا الجنوبية تسجل أعلى حصيلة إصابات بكورونا في 3 أشهر

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

الحكم الإسباني ماتيو لاهوز خلال إداراته مباراة الارجنتين وهولندا
كأس العالم قطر ٢٢
برد قلب ميسي الآن.. قرار حاسم بحق الحكم "ماتيو لاهوز"
كأس العالم في قطر
كأس العالم قطر ٢٢
أنباء عن هدية مرتقبة من "بي إن سبورتس" للجماهير العربية!
آموس هوكشتاين
هوكشتاين يكشف سبب تأخر إمدادات الغاز والكهرباء إلى لبنان