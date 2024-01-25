الدولار يستقر قرب أعلى مستوى في ستة أسابيع

استقر الدولار على نطاق واسع قرب أعلى مستوى في ستة أسابيع الخميس، إذ يترقب المتعاملون بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأمريكية وبيانات أخرى هذا الأسبوع بحثا عن أدلة حول الاتجاه الذي قد تتجه إليه أسعار الفائدة.

في الوقت نفسه شهد اليورو بعض التراجع قبيل اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي في وقت لاحق اليوم الخميس 25\1\2024.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات أخرى، 0.06 في المئة إلى 103.35، وهو ليس بعيدا عن أعلى مستوى في ستة أسابيع عند 103.82 الذي لامسه يوم الثلاثاء.

ويعزز المتعاملون مراكزهم قبيل اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الأسبوع المقبل.

ووفقا لاستطلاع أجرته رويترز، من المرجح أن تظهر القراءة الأولى للناتج المحلي الإجمالي الأمريكي في الربع الرابع نموا سنويا بنسبة اثنين بالمئة، لكن التقديرات تراوحت بين 0.8 بالمئة و2.8 بالمئة.

وحتى إذ حقق الاقتصاد الأمريكي نموا عند الحد الأعلى من النطاق، سيكون هذا تباطؤا ملحوظا من مستوى 4.9 بالمئة المسجل بنهاية الربع الثالث في الفترة من يوليو تموز إلى سبتمبر\أيلول.

وارتفع مؤشر الدولار نحو اثنين في المئة هذا الشهر، إذ قلص المتعاملون رهاناتهم بشكل كبير بشأن إجراء المركزي الأمريكي تخفيضات مبكرة وشديدة في أسعار الفائدة بعد معارضة مسؤولي البنوك المركزية وعدد كبير من البيانات التي أكدت متانة الاقتصاد الأمريكي.

ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي، تتوقع الأسواق حاليا فرصة بنسبة 43 بالمئة للخفض في مارس\آذار، في يتراجع من توقعات بنسبة 88 بالمئة للخفض قبل شهر. ويتوقع المتعاملون أيضا خفضا بمقدار 134 نقطة أساس هذا العام مقارنة بتوقعات لخفض قرابة 160 نقطة أساس في نهاية 2023.

وتراجع اليورو قليلا، إذ تداول آخر مرة عند 1.0877 دولار قبل اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي، الذي من المتوقع أن يبقي على أسعار الفائدة ثابتة مع تحول التركيز إلى مدى قوة معارضة صناع السياسات لتوقعات التخفيضات الحادة في أسعار الفائدة.

وفي آسيا، استقر اليوان بعد أن أعلن البنك المركزي الصيني أمس الأربعاء 24\1\2024 عن خفض كبير للاحتياطيات، وهي خطوة ستضخ نحو 140 مليار دولار من النقد في النظام المصرفي وترسل إشارة قوية لدعم الاقتصاد الهش.

وارتفع اليوان في المعاملات الخارجية 0.09 بالمئة إلى 7.1670 للدولار. وفتح اليوان في المعاملات الفورية عند 7.1607 للدولار ويتداول بالقرب من 7.1620.

وتراجع الين 0.18 بالمئة ليصل إلى 147.77 للدولار، متخليا عن بعض مكاسبه التي حققها أمس الأربعاء، إذ أخذ المتعاملون اتجاه بنك اليابان لتشديد السياسة النقدية في اعتباراتهم.