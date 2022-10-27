الدولار يسجل أعلى مستوى في التاريخ مقابل الجنيه المصري

سجل الدولار الأمريكي، الخميس، أعلى مستوى له في التاريخ مقابل الجنيه المصري.

وهبط الجنيه المصري بقوة أمام العملة الأميركية، ليتجاوز مستوى 22 جنيهًا للدولار، وهي المرة الأولى على الإطلاق.

ويأتي تحرك الجنيه المصري بعد بيان للبنك المركزي، الخميس، أكد فيه أن سعر صرف الجنيه المصري سيعكس قيمة العملة أمام العملات الأجنبية الأخرى بواسطة قوى العرض والطلب، وذلك في إطار نظام سعر صرف مرن.

وأشار أنه سيتم إعطاء الولوية للهدف الأساسي للبنك، والمتمثل في تحقيق استقرار الأسعار.

وأوضح المركزي أنه سيتم إلغاء الاعتمادات المستندية في عمليات تمويل الاستيراد بشكل تدريجي حتى تمام الإلغاء بشكل كام في ديسمبر القادم.

ويأتي تحرك الجنيه المصري بعد قرار البنك المركزي المصري برفع معدلات الفائدة في البلاد بمقدار 200 نقطة أساس، ليصبح سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة 13.25 بالمئة و14.25 بالمئة على التوالي.