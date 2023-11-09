الدولار يسجل ارتفاعاً قبيل تصريحات رئيس المركزي الأمريكي

صعد الدولار مقابل معظم أقرانه من العملات الرئيسية (الخميس 9-11-2023) مع ترقب الأسواق لتصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول بحثا عن مؤشرات على ما إذا كان سيتصدى لارتفاع سندات الخزانة الأمريكية.

وسجل اليورو في أحدث معاملاته انخفاضا 0.2 بالمئة عند 1.0688 دولار، ولم يبتعد كثيرا عن أعلى مستوى في شهرين بلغه يوم الاثنين عند 1.0765 دولار. وانخفض الجنيه الإسترليني النسبة نفسها إلى 1.2259 دولار.

وارتفع مؤشر الدولار 0.16 بالمئة إلى 105.67.

ويلقي باول كلمة في الساعة (19:00 بتوقيت غرينتش).

وسجل العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشرة أعوام في أحدث معاملات 4.5294 بالمئة متراجعا قليلا عن ذروة بلغها في منتصف أكتوبر تشرين الأول وتجاوزت خمسة بالمئة.

وواجه الين أيضا ضغوطا مجددا اليوم الخميس مع صعود الدولار 0.1 بالمئة إلى 151.12 ين متجها صوب 151.73 بلغها الأسبوع الماضي بعد تيسير بنك اليابان السياسة النقدية بأقل مما توقع المتعاملون.

وتراجع الدولار الأسترالي إلى أدنى مستوى في أسبوع عند 0.6396 دورلار، كما واجه الدولار الكندي ضغوطا وسجل 1.3787 مقابل الدولار بينما نزلت الكورونة النرويجية لفترة وجيزة إلى أدنى من 12 مقابل اليورو وهو أدنى مستوياتها منذ مايو أيار.