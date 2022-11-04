الدولار يسجل انخفاضاً بعد تقرير الوظائف الأمريكية

تراجع الدولار (الجمعة 4-11-2022) بعد أن أظهرت بيانات أن أكبر اقتصاد في العالم وفر وظائف جديدة بأكثر من المتوقع الشهر الماضي، لكنها أشارت إلى دلائل على التباطؤ مع ارتفاع معدل البطالة وتراجع زيادة الأجور.

وأظهر تقرير التوظيف الصادر عن وزارة العمل الأمريكية الجمعة أن الوظائف غير الزراعية زادت بمقدار 261 ألف وظيفة الشهر الماضي. وتم تعديل بيانات سبتمبر أيلول بالزيادة لتظهر إضافة 315 ألف وظيفة بدلا من 263 ألفا كما ورد سابقا.

وكان خبراء استطلعت رويترز آراءهم توقعوا زيادة 200 ألف وظيفة. وتراوحت التقديرات بين 120 ألفا و300 ألف وظيفة.

غير أن معدل البطالة ارتفع إلى 3.7 بالمئة مقارنة مع 3.5 بالمئة في سبتمبر أيلول. كما زاد متوسط الأجر في الساعة 0.4 بالمئة مقارنة مع 0.3 بالمئة في سبتمبر أيلول، لكن زيادة الأجور تراجعت إلى 4.7 بالمئة على أساس سنوي في أكتوبر تشرين الأول مقارنة مع خمسة بالمئة في سبتمبر أيلول.

وقال نعيم أسلم، كبير محللي السوق في شركة أفاتريد بلندن “سوق العمل الأمريكية قوية والبيانات مثيرة”.

وتابع “ومع ذلك، يكمن الشيطان في التفاصيل فارتفاع معدل البطالة ربما يكبح صعود الدولار. لكن في الوقت الحالي، هناك شيء واحد واضح: وهو أن مجلس الاحتياطي الاتحادي لديه مسار واضح صوب مواصلة موقفه من سياسة التشديد النقدي”.

وانخفض الدولار 0.8 بالمئة إلى 147.11 ين ياباني، بينما ارتفع اليورو 1.3 بالمئة إلى 0.9870 دولار.