الدولار يصعد بفضل توقعات رفع الفائدة الأمريكية

ارتفع الدولار على نطاق واسع، الخميس، بعد صدور محضر اجتماع السياسة الأخير لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) والذي عزز توقعات رفع أسعار الفائدة هذا الشهر.

وفي آسيا، حوم الين بالقرب من مستوى 145 الرئيسي مقابل الدولار، وهو المستوى الذي استدعى تدخل السلطات اليابانية في سبتمبر أيلول الماضي، في حين يواصل التعافي الاقتصادي المتعثر في الصين الضغط على اليوان.

وأظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي في يونيو حزيران، الذي صدر أمس الأربعاء، أن الغالبية العظمى من صانعي السياسة يتوقعون مزيدا من التشديد في السياسة النقدية الأمريكية، حتى بعد اتفاقهم على إبقاء أسعار الفائدة ثابتة الشهر الماضي.

أدى ذلك إلى ارتفاع الدولار قليلا وكذلك عوائد سندات الخزانة.

ولامس اليورو أدنى مستوى في أسبوع عند 1.0843 دولار في التعاملات الآسيوية المبكرة، بينما انخفض الجنيه الإسترليني 0.08 إلى 1.26925 دولار.

وارتفع مؤشر الدولار 0.04 بالمئة إلى 103.38.

وزاد الين بأكثر من 0.2 بالمئة إلى 144.30 مقابل الدولار، إذ أدت المخاوف حيال تدخل محتمل من السلطات اليابانية لدعم العملة لكبح انخفاضها.

وتراجع الدولار الأسترالي 0.04 بالمئة إلى 0.6651 دولار، بعد أن انخفض بأكثر من 0.5 بالمئة في الجلسة السابقة عقب مسح للقطاع الخاص أظهر زيادة نشاط الخدمات في الصين بأبطأ وتيرة في خمسة أشهر في يونيو حزيران.

وقال شون كالو، كبير الخبراء الاستراتيجيين في العملات لدى وستباك “الدولار الأسترالي حساس جدا لأي خبر وارد من الصين في الوقت الراهن”.

وسجل اليوان الصيني في أحدث تعاملات 7.2593 للدولار في السوق الخارجية بعد أن انخفض نحو 0.4 بالمئة في الجلسة السابقة.