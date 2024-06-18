الدولار يصعد مع ترقب المزيد من الإشارات حول اتجاه الفائدة الأمريكية

ارتفع الدولار اليوم الثلاثاء مع ترقب المتعاملين لتقرير مهم حول مبيعات التجزئة الأمريكية وتصريحات من مسؤولين في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بحثا عن إشارات واضحة حول توقيت ووتيرة خفض أسعار الفائدة.

وصعد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، 0.11 بالمئة ليصل إلى 105.39 خلال جلسة التداول في آسيا.

وخسر مؤشر الدولار 0.2 بالمئة أمس الاثنين بعد أن تراجع عن أعلى مستوى له في شهر ونصف الشهر والذي سجله يوم الجمعة عند 105.80.

وتأرجح الدولار في الاتجاهين إذ تناقضت قراءات التضخم الأمريكية المعتدلة مع الموقف العام لمسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي الذي يميل لتشديد السياسة النقدية في اجتماع الأسبوع الماضي، عندما قلصوا متوسط توقعاتهم السابقة لتخفيضات أسعار الفائدة من ثلاثة تخفيضات هذا العام إلى واحد.

وكان الارتفاع في مؤشر الدولار مدفوعا في الغالب بعمليات بيع كبيرة لليورو، بعد أن دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى انتخابات تشريعية مبكرة على نحو مفاجئ الأسبوع الماضي ردا على الهزيمة التي مني بها حزبه الوسطي الحاكم أمام حزب التجمع الوطني بزعامة مارين لوبان في انتخابات البرلمان الأوروبي.

ولم يطرأ تغير يذكر على الدولار عند 157.675 ين اليوم الثلاثاء.

وتراجع اليورو 0.12 بالمئة إلى 1.0721 دولار، ليقلص جزءا من مكاسب الجلسة السابقة البالغة 0.26 بالمئة. ونزل الجنيه الإسترليني 0.07 بالمئة إلى 1.2696 دولار

واستقر اليورو إلى حد ما هذا الأسبوع بعد أن أشارت لوبان إلى أنها لا تنوي اتباع سياسات مالية متطرفة إذا أصبحت في السلطة، وأنها لن تضغط من أجل الإطاحة بماكرون.

وفي الوقت ذاته، لم يتأثر الدولار الأسترالي بقرار بنك الاحتياطي الأسترالي المتوقع بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير اليوم الثلاثاء، واستقر عند 0.66115 دولار أمريكي.

وتراجع الدولار النيوزيلندي 0.27 بالمئة إلى 0.61145 دولار أمريكي.

وعلى صعيد العملات المشفرة، خسرت عملة بتكوين واحدا بالمئة تقريبا إلى 65725 دولارا، ولامست في وقت سابق أدنى مستوى في شهر عند 64569.7 دولار.