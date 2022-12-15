الخميس 21 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 15 ديسمبر 2022 |
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الدولار يصعد مع تلميح الاتحادي للمزيد من رفع الفائدة

منذ 3 ساعات
الدولار

الدولار

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حقق الدولار مكاسب كبيرة، الخميس، بعدما رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة نصف نقطة مئوية بالتماشي مع أغلب التوقعات، وتوقع صناع السياسة به المزيد من الارتفاعات والإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول مما كان يؤمل في وقت سابق.

أشار رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول إلى تصميم لجنة السوق المفتوحة على تهدئة التضخم بالرغم من مخاطر الركود، وقال إنه من المتوقع أن تتجاوز الفائدة خمسة بالمئة.

وهبط اليورو 0.29 بالمئة إلى 1.0651 دولار، فيما نزل الجنيه الإسترليني 0.34 بالمئة إلى 1.2386 دولار.

وتراجع الدولار النيوزيلندي 0.3 بالمئة إلى 0.6440 دولار، وأمام الين الياباني، ارتفع الدولار 0.17 بالمئة إلى 135.705.

ومقابل سلة من العملات، ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.22 بالمئة إلى 103.89. لكنه لا يزال غير بعيد عن أدنى مستوى له في ستة أشهر الذي سجله في الجلسة السابقة.

وانخفض الدولار الأسترالي 0.55 بالمئة إلى 0.6826 دولار.

وتراجع اليوان الصيني في المعاملات الخارجية 0.3 بالمئة إلى 6.9643 للدولار.

    المصدر :
  • رويترز

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