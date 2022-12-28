الدولار يقفز إلى أعلى مستوى في أسبوع

قفز الدولار لأعلى مستوى في أكثر من أسبوع مقابل الين الياباني الأربعاء مدعوما بزيادة العائد على سندات الخزانة، وسط آمال بتعافي الطلب في الصين مع تخفيف قيود مكافحة كوفيد-19، وواجه الين ضغوطا أيضا وسط مزيد من المؤشرات من بنك اليابان بأن التغير المفاجئ في السياسة النقدية في الأسبوع الماضي لم يكن بداية خفض التحفيزات.

وزاد الدولار 0.5 بالمئة إلى 134.17 ين في المعاملات الآسيوية، ولامس في وقت سابق من الجلسة 134.40 ين لأول مرة منذ 20 ديسمبر\كانون الأول.

كما سجل الين الياباني انخفاضا مقابل عملات أخرى إذ زاد اليورو 0.51 بالمئة إلى 142.70 ين وهو أعلى مستوى في أسبوع أيضا، وقفز الدولار الأسترالي 0.62 بالمئة إلى 90.40 ين مسجلا بدوره أعلى مستوى في أسبوع.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية منها الين واليورو، 0.1 بالمئة وهو أعلى مستوى في أسبوع إلى 104.31 مواصلا صعوده بعد انخفاضه إلى أدنى مستوى منذ منتصف يونيو\حزيران عند 103.44 في 14 ديسمبر\كانون الأول.

واستقر اليورو عند 1.0636 دولار وظل يتحرك في الاتجاهين على مدى الأسبوعين الماضيين أدنى من أعلى مستوى في ستة أشهر عند 1.0737 دولار بلغه في 15 ديسمبر\كانون الأول.

وانخفض الجنيه الإسترليني 0.15 بالمئة إلى 1.2013 دولار إذ ظل يحوم أعلى من أدنى مستوياته هذا الشهر عند 1.1993 دولار وسجله في 22 ديسمبر\كانون الأول.

وصعد الدولار الأسترالي 0.07 بالمئة إلى 0.6738 دولار متجها نحو الطرف الأعلى لنطاق تداوله الذي بلغه في 16 ديسمبر\كانون الأول.