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الدولار يقفز قبل صدور محضر اجتماع الاحتياطي الاتحادي

منذ 14 دقيقة
الدولار الأميركي

الدولار الأميركي

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قفز الدولار الثلاثاء قبل صدور محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي في ديسمبر\كانون الأول، والمقرر صدوره غدا الأربعاء 4\1\2023، بينما تراجع اليورو بسبب بيانات أشارت إلى هدوء الضغوط التضخمية.

هذا وأبطأ البنك المركزي الأمريكي وتيرة زياداته لأسعار الفائدة إلى 50 نقطة أساس الشهر الماضي بعد أن تبنى أربع زيادات متتالية بمقدار 75 نقطة أساس، لكنه شدد على الحاجة إلى إبقاء أسعار الفائدة داخل نطاق محدد لخفض التضخم.

وكان الدولار في أحدث تعاملات مرتفعا 0.53 بالمئة مقابل سلة من العملات إلى 104.20.

وانخفض الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي بنحو 0.50 بالمئة.

وانخفض اليورو أيضا 0.74 بالمئة إلى 1.0586 دولار بعد أن أظهرت بيانات التضخم الحكومية الألمانية أن ضغوط الأسعار هدأت في ديسمبر\كانون الأول.

في غضون ذلك، ارتفع الين قليلا خلال اليوم إلى 130.21 بعد أن سجل في وقت سابق أعلى مستوى خلال ستة أشهر عند 129.51 مقابل العملة الأمريكية.

    المصدر :
  • رويترز

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