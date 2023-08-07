الدولار يكافح مع اقتراب نشر بيانات التضخم في أمريكا

يكافح الدولار للحفاظ على قيمته، الاثنين، بعدما قدم تقرير الوظائف في الولايات المتحدة القليل من المؤشرات حول وضع الاقتصاد وفي ظل تحول تركيز السوق إلى بيانات التضخم المزمع صدورها من أكبر اقتصادين في العالم هذا الأسبوع.

وأظهرت بيانات نشرت يوم الجمعة أن عدد الوظائف الجديدة المضافة للاقتصاد الأمريكي جاء أقل مما كان متوقعا في يوليو تموز، لكن الاقتصاد سجل مكاسب قوية على صعيد الأجور وشهد تراجعا في معدل البطالة.

وتراجع الدولار إلى أدنى مستوى في أسبوع مقابل سلة من العملات عقب صدور بيانات الوظائف، لكن الخسائر جاءت محدودة بالنظر إلى أن التقرير أوضح أن سوق العمل لا تزال قوية، مما يعني أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) قد يحتاج إلى إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

وبلغ أحدث ارتفاع لمؤشر الدولار أثناء الجلسة 0.08 بالمئة عند 102.14 نقطة ليبتعد عن أدنى مستوى كان قد بلغه يوم الجمعة عند 101.73 نقطة.

وتراجع الجنيه الإسترليني 0.11 بالمئة إلى 1.2737 دولار فيما هبط اليورو 0.14 بالمئة إلى 1.0994 دولار.

ومن المقرر صدور بيانات التضخم الأمريكية يوم الخميس، ومن المتوقع أن يرتفع التضخم الأساسي 4.7 بالمئة على أساس سنوي في يوليو تموز.

ومن المقرر أيضا صدور تقرير التضخم الصيني لشهر يوليو تموز يوم الأربعاء، ويتوقع المتداولون مزيدا من المؤشرات على تباطؤ التضخم في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وحوم اليوان الصيني بالقرب من أدنى مستوى له في أسبوعين اليوم الاثنين وخسر 0.2% في التداولات بالخارج ليصل إلى 7.2042 يوان للدولار.

وتراجع الدولار الأسترالي 0.04 بالمئة إلى 0.6568 دولار بينما صعد الدولار النيوزيلندي 0.01 بالمئة إلى 0.60985 دولار.

وخسر الين الياباني ما يقرب من 0.3 بالمئة ليصل إلى 142.13 ين للدولار بعدما سجل أعلى مستوى له في أسبوع واحد عند 141.52 ين للدولار في التعاملات الآسيوية المبكرة.