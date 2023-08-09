الدولار ينخفض مع تحسّن الإقبال على المخاطرة

انخفض الدولار في التعاملات الآسيوية اليوم الأربعاء، إذ أشارت مكاسب العقود الآجلة للأسهم الأوروبيّة إلى تحسن الإقبال على المخاطرة بالرغم من ظهور علامات جديدة على معاناة الاقتصاد الصيني.

وقال تجار إن البنوك الصينية المملوكة للدولة عمدت إلى بيع الدولار مما ساعد اليوان على الصعود من أدنى مستوياته في شهر، حتى مع دخول البلاد في مرحلة انكماش في الأسعار. وأشار تثبيت البنك المركزي الصيني لسعر الصرف عند مستوى أقوى من المتوقع يبلغ 7.1588 للدولار قبل الفتح إلى عدم ارتياحه إزاء تراجع اليوان في الفترة الماضية.

وساعد ذلك أيضًا الدولارين الأسترالي والنيوزيلندي اللذين ارتفعا من أدنى مستوياتهما في عدة أشهر.

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام اليورو والجنيه الإسترليني وأربع عملات رئيسية أخرى، بنسبة 0.15 بالمئة إلى 102.37 في تعاملات ما بعد الظهيرة في آسيا متخليًا عن بعض مكاسبه التي بلغت 0.47 بالمئة في الجلسة الماضية.

وزاد اليورو 0.2 بالمئة إلى 1.09745 دولار بينما صعد الإسترليني 0.14 بالمئة إلى 1.2766 دولار.

وأشارت التعاملات الآجلة على مؤشر يورو ستوكس 50 الأوروبي إلى ارتفاع نسبته 0.9 بالمئة بعد هبوط تجاوز الواحد بالمئة أمس الثلاثاء، وسط موجة بيع لأسهم البنوك بعدما أعلنت إيطاليا ضريبة أرباح مفاجئة قدرها 40 بالمئة على البنوك.

وارتفع الدولار الأسترالي 0.13 بالمئة إلى 0.6553 دولار بعدما هبط أمس الثلاثاء لأدنى مستوياته منذ أول يونيو/ حزيران عند 0.6497 دولار.

وصعد الدولار النيوزيلندي 0.16 بالمئة إلى 0.6074 دولار منتعشا من أدنى مستوى في شهرين الذي سجله الجلسة الماضية عند 0.6035 دولار.