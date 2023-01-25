الدولار ينخفض مع ترقب قرارات البنوك المركزية

انخفض الدولار مقابل اليورو، الأربعاء، وسط تداولات هادئة مع قلق المستثمرين من اتخاذ رهانات كبيرة قبل اجتماعات البنوك المركزية الأسبوع المقبل، بما في ذلك مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) والبنك المركزي الأوروبي.

وظلت معظم العملات الرئيسية ضمن نطاقات مألوفة إذ تحتفل معظم الدول الآسيوية بعطلة رأس السنة القمرية الجديدة.

وقال كارل شاموتا كبير خبراء استراتيجيات السوق في كورباي “تظل نطاقات التداول مضغوطة على نحو ملحوظ قبل اجتماعات البنوك المركزية الأسبوع المقبل”.

وارتفع اليورو 0.06 بالمئة مقابل الدولار إلى 1.0895 دولار على مقربة من أعلى مستوى له في تسعة أشهر البالغ 1.0927 دولار الذي لامسه يوم الاثنين.

وانخفض الدولار 0.45 بالمئة مقابل الين مسجلا 129.575 ين للدولار، بعد أن وصل إلى أدنى مستوى في ثمانية أشهر عند 127.215 ين للدولار في 16 يناير كانون الثاني.

وسجل الدولار الأسترالي أعلى مستوى في أكثر من خمسة أشهر اليوم الأربعاء مدعوما ببيانات التضخم التي عززت توقعات رفع المركزي الأسترالي أسعار الفائدة.

وصعد الدولار الأسترالي في أحدث التعاملات 0.28 بالمئة إلى 0.7065 دولار أمريكي.

وفي الوقت نفسه، تراجع الدولار النيوزيلندي 0.81 بالمئة إلى 0.6455 دولار أمريكي، بعد أن جاء التضخم السنوي لنيوزيلندا البالغ 7.2 بالمئة في الربع الرابع أقل من توقعات البنك المركزي عند 7.5 بالمئة.