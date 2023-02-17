السبت 26 رجب 1444 ﻫ - 18 فبراير 2023 |
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الدولار ينخفض مع ترقّب السوق لتحرّكات المركزي

منذ 26 دقيقة
اليورو مقابل الدولار

اليورو مقابل الدولار

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إنخفض الدولار أمام اليورو والجنيه الإسترليني، إذ تعيد السوق ترتيب أوضاعها قبيل عطلة نهاية أسبوع طويلة وتنتظر مؤشرات على خطة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) لمواصلة مكافحة التضخم الذي لا يزال مرتفعا.ً

وتراجع مؤشر الدولار في أحدث تداولاته 0.24 في المئة إلى 103.83، بعدما بلغ في وقت سابق 104.67، وهو أعلى مستوياته منذ 6 كانون الثاني.

وارتفع الإسترليني 0.48 في المئة إلى 1.2044 دولار، بينما زاد اليورو 0.22 في المئة إلى 1.0696 دولار، بعدما هبط في وقت سابق إلى 1.06125 دولار، مسجّلا أدنى مستوياته منذ 6 كانون الثاني.

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