الدولار ينخفض.. واليوان يتراجع بعد "قرار مفاجئ" للمركزي الصيني

تراجع الدولار اليوم الإثنين مع رهان المستثمرين مجددًا على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) سيخفض أسعار الفائدة قريبًا، كما انخفض اليوان إلى أدنى مستوى له في شهر، بعد أن فاجأ البنك المركزي الصيني الأسواق بتثبيت أسعار الفائدة على المدى المتوسط.

وثبت بنك الشعب الصيني أسعار الفائدة عند تمديد القروض متوسطة الأجل المستحقة، ليخالف توقعات السوق بخفضها لدعم التعافي الاقتصادي المتعثر في الصين بعد جائحة فيروس كورونا.

وأدى ذلك إلى انخفاض اليوان في التعاملات داخل الصين إلى أدنى مستوى له في شهر عند 7.1813 مقابل الدولار، كما تراجع في التعاملات الخارجية 7.1906 مقابل الدولار ليقترب من أدنى مستوى له في شهر والذي سجله يوم الجمعة.

وهبط الجنيه الإسترليني 0.1 بالمئة إلى 1.2730 دولار لكنه ظل قريبًا من أعلى مستوى في أسبوعين والذي بلغه الأسبوع الماضي.

وحوم اليورو بالقرب من عتبة 1.10 دولار وارتفع 0.13 بالمئة في أحدث التعاملات إلى 1.0964 دولار. وانخفض مؤشر الدولار 0.1 بالمئة إلى 102.30 نقطة بعد أن تذبذب إلى حد كبير في الجلستين الماضيتين.

وزادت الرهانات على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيبدأ خفض أسعار الفائدة في مارس/ آذار المقبل، بعد أن أظهرت بيانات يوم الجمعة انخفاض مؤشر أسعار المنتجين بشكل غير متوقع في الولايات المتحدة في ديسمبر/ كانون الأول، مما أدى إلى انخفاض عوائد سندات الخزانة.

ووفقًا لأداة فيدووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي، يتوقع المتعاملون في السوق الآن بنسبة 78 بالمئة أن يبدأ البنك المركزي الأميركي خفض أسعار الفائدة في مارس/ آذار مقارنة بنسبة 68 بالمئة قبل أسبوع.

وظل الين تحت الضغط عند 145.15 مقابل الدولار، وسط توقعات بأن بنك اليابان سيبقي في الأرجح على سياسة التيسير النقدي في اجتماع السياسة النقدية الأسبوع المقبل.

وارتفع الدولار الأسترالي 0.13 بالمئة إلى 0.6695 دولار. وانخفض الدولار النيوزيلندي 0.11 بالمئة إلى 0.6234 دولار.

وهبط الدولار التايواني إلى أدنى مستوى له في أكثر من ثلاثة أسابيع عند 31.222 للدولار بعد فوز لاي تشينج-تي من الحزب الديمقراطي التقدمي بالانتخابات الرئاسية مطلع الأسبوع، رغم أن حزبه فقد أغلبيته في البرلمان.