الأربعاء 7 صفر 1445 ﻫ - 23 أغسطس 2023 |
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الدولار يهبط بعد بيانات أمريكية مخيبة للآمال

منذ 48 دقيقة
الدولار الأمريكي

الدولار الأمريكي

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هبط الدولار، الأربعاء، أمام سلة عملات بعدما أظهرت بيانات اقتراب نشاط الأعمال الأمريكي من الركود في أغسطس آب، مع كون النمو في أضعف مستوياته منذ فبراير شباط بسبب انكماش حجم الطلب في قطاع الخدمات الضخم.

وقالت (ستاندرد اند بورز جلوبال) إن مؤشرها المجمع لمديري المشتريات في الولايات المتحدة، وهو مؤشر يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، هبط إلى 50.4 نقطة في أغسطس آب من 52 في يوليو تموز، وهو أكبر هبوط منذ نوفمبر تشرين الثاني 2022.

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات منافسة، 0.06 بالمئة إلى 103.53.

وسجل المؤشر أعلى مستوى في أكثر من شهرين عند 103.98 في وقت سابق من الجلسة بعد أن أثرت بيانات محبطة عن النشاط التجاري في أوروبا على اليورو والجنيه الإسترليني.

وتراجع اليورو إلى 1.0802 دولار، وهو أدنى مستوياته منذ منتصف يونيو حزيران.

وانخفض الجنيه الإسترليني إلى 1.2623 دولار، وهو أدنى مستوى له في أكثر من أسبوع.

وهبط الدولار 0.8 بالمئة أمام الين إلى أدنى مستوي في أكثر من أسبوع إلى 144.725 ين، مبتعدا عن أعلى مستوى في تسعة أشهر البالغ 146.565 الذي لامسه الأسبوع الماضي، مما ترك المتداولين في حالة ترقب لأي علامات على تدخل من الدولة.

وبلغ سعر اليوان عند الفتح في المعاملات الفورية 7.2870 للدولار اليوم الأربعاء وبلغ آخر تغير 7.2794 يوان.

    المصدر :
  • رويترز

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