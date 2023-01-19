الخميس 26 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 19 يناير 2023 |
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الدولار يهبط بعد بيانات ضعيفة

منذ 9 دقائق
الدولار

الدولار

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انخفض الدولار، الخميس، بعد أن أظهرت مجموعة من البيانات أن الاقتصاد الأمريكي يفقد زخمه، بينما انتعش الين مع مواصلة المتعاملين المراهنة على أن بنك اليابان المركزي سيتحول عن سياسته النقدية فائقة التيسير.

أظهرت بيانات أمريكية صدرت أمس الأربعاء أن مبيعات التجزئة سجلت أكبر تراجع في عام خلال ديسمبر كانون الأول، وشهد إنتاج الصناعات التحويلية أكبر انخفاض له في نحو عامين، مما أثار مخاوف من أن أكبر اقتصاد في العالم يتجه نحو الركود.

وارتفع اليورو في أحدث تعاملات 0.23 بالمئة مقابل الدولار إلى 1.082 دولار. وكان قد سجل أعلى مستوى في تسعة أشهر عند 1.089 دولار أمس الأربعاء قبل تقليص مكاسبه.

في غضون ذلك، انخفض الدولار مقابل الين الياباني وكان متراجعا في أحدث تعاملات 0.57 بالمئة إلى 128.17 ين.

وتراجع الجنيه الإسترليني بأقل من 0.1 بالمئة إلى 1.234 دولار، وذلك بعد انخفاضه عن أعلى مستوى في شهر الذي سجله الجلسة السابقة عند 1.244 دولار.

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من عملات رئيسية أخرى، 0.14 بالمئة إلى 102.19.

وانخفض الدولار الاسترالي 0.71 بالمئة إلى 0.689 دولار أمريكي.

وتراجع الدولار النيوزيلندي 0.84 بالمئة إلى 0.639 دولار أمريكي

    المصدر :
  • رويترز

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