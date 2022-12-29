الخميس 5 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 29 ديسمبر 2022 |
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الدولار يهبط مع تقييم المتعاملين لإعادة الفتح في الصين

منذ 6 دقائق
ارتفاع إضافي في سعر الدولار

ارتفاع إضافي في سعر الدولار

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تراجع الدولار، الخميس، بعد ارتفاعه في الجلسة السابقة، إذ يشعر المستثمرون بالقلق في نهاية العام مع تراجع التفاؤل الأولي بشأن تخفيف الصين قيود كورونا وفتح الاقتصاد.

وصعد الين الياباني في أحدث تداولات 0.64 بالمئة إلى 133.66 مقابل الدولار. جاء ذلك بعد انخفاضه 0.73 بالمئة أمس مسجلا أدنى مستوى في أسبوع عند 134.50.

وزاد اليورو أيضا، إذ ارتفع 0.28 بالمئة إلى 1.064 دولار، بعد انخفاضه 0.27 بالمئة أمس.

وصعد الجنيه الإسترليني 0.23 بالمئة إلى 1.205 دولار، بعد تراجعه 0.11 بالمئة في اليوم السابق.

وحذر المحللون من الإفراط في الثقة بتحركات الأسعار وسط أحجام تداول منخفضة مع اقتراب العام الجديد.

وقال كريج إيرلام محلل الأسواق في منصة العملات أواندا “إننا… في انتظار بدء العام عندما يعود المتداولون ونستطيع معرفة آخر أفكار صانعي السياسات وأحدث البيانات”.

ويقيّم المستثمرون تأثير تخفيف الصين السريع لقواعدها الصارمة المتعلقة بمكافحة كوفيد-19.

وبعد إلغاء الصين قاعدة الحجر الصحي للمسافرين الوافدين بداية من الثامن من يناير كانون الثاني، قالت دول مثل الولايات المتحدة واليابان والهند إنها ستطلب اختبارات كوفيد-19 للقادمين من الصين.

وهبط مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات، 0.11 بالمئة إلى 104.23. وكان قد صعد 0.18 بالمئة في الجلسة السابقة.

وتراجع الدولار الأسترالي 0.23 بالمئة إلى 0.672 دولار، بينما انخفض نظيره النيوزيلندي 0.17 بالمئة إلى 0.63 دولار.

وصعد اليوان الصيني في الخارج 0.31 بالمئة إلى 6.978 للدولار.

    المصدر :
  • رويترز

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