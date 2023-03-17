الدولار يهبط وسط تحسن الإقبال بعد إنقاذ البنوك

هبط الدولار الجمعة مع تحسن الإقبال على المخاطرة بعدما تحركت السلطات والبنوك في أسواق رئيسية لتخفيف الضغط عن النظام المالي، مما أدى إلى تهدئة العملات الرئيسية الأخرى التي تراجعت في وقت سابق من الأسبوع في أعقاب الاضطرابات المصرفية.

وضخت بنوك أمريكية كبيرة أمس الخميس 16\3\2023 30 مليار دولار في شكل ودائع في بنك فيرست ريبابليك لإنقاذه بعدما علق في الأزمة الناجمة عن انهيار بنكين أمريكيين آخرين متوسطي الحجم الأسبوع الماضي.

وساد هدوء حذر في جميع الأسواق الجمعة، مما أفسح المجال لارتفاع العملات الحساسة للمخاطر مثل الدولارين الأسترالي والنيوزيلندي، اللذين أصبحا من بين أكبر الرابحين في التعاملات الآسيوية.

وزاد الدولار الأسترالي 0.4 بالمئة إلى 0.6684 دولار أمريكي، وارتفع نظيره النيوزيلندي 0.3 بالمئة إلى 0.62145 دولار.

حزمة الإنقاذ البالغة 30 مليار دولار في الولايات المتحدة أعقبت إعلان بنك كريدي سويس في وقت سابق أمس الخميس 16\3\2023 أنه سيقترض ما يصل إلى 54 مليار دولار من البنك الوطني السويسري بعدما وصلت إليه تبعات انهيار بنك سيليكون فالي الأمريكي.

ولكن رغم انخفاض بنسبة 30 بالمئة في أسهم المقرض السويسري أثار مخاوف إزاء قوة البنوك الأوروبية، مضى البنك المركزي الأوروبي قدما ورفع سعر الفائدة 50 نقطة أساس في اجتماعه الخاص بالسياسة الخميس.

ولم يكن هناك رد فعل تقريبا من اليورو على القرار، لكنه استطاع تحقيق مكاسب بنسبة 0.3 بالمئة أمس الخميس، وسجل ارتفاعا في أحدث تعاملات 0.14 بالمئة إلى 1.0625 دولار.

وقال نيك بيننبروك الخبير الاقتصادي في ويلز فارجو “لا يزال القطاع المصرفي في منطقة اليورو في حالة صلبة بشكل معقول.

“إذا خفت توترات السوق وانحسر التقلب في الأسابيع والأشهر المقبلة، فإن التضخم المستمر يجب أن يكون كافيا في رأينا لدفع (البنك المركزي الأوروبي) لمزيد من التشديد”.

من ناحية أخرى، صعد الجنيه الإسترليني 0.15 بالمئة إلى 1.2128 دولار.

وارتفع الفرنك السويسري 0.1 بالمئة، بعدما هبط في وقت سابق من الأسبوع بأكبر قدر في يوم واحد مقابل الدولار منذ عام 2015.

وظل الين الياباني مرتفعا، وسجل في أحدث تعاملات صعودا 0.3 بالمئة تقريبا إلى 133.30 للدولار.

وكان ضعف المعنويات في السوق قد أدى إلى إقبال المتعاملين على الين، الذي يعتبر عادة رهانا أكثر أمانا في أوقات الاضطرابات، وسط مخاوف من أن تكون الضغوط الأخيرة التي تتكشف وسط البنوك في الولايات المتحدة وأوروبا مجرد مرحلة أولى من أزمة واسعة النطاق.

وينتقل اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الأسبوع المقبل إلى دائرة الضوء. ويأمل بعض المستثمرين أن يبطئ البنك حملة الرفع الحاد لأسعار الفائدة في محاولة لتخفيف الضغط على القطاع المالي.

وقال فيليب ماري كبير المحللين الاستراتيجيين في رابوبنك “الاضطراب في القطاع المصرفي يعقّد توقعات سياسة مجلس الاحتياطي”.

وتراجع مؤشر الدولار 0.12 بالمئة إلى 104.27.