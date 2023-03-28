الثلاثاء 6 رمضان 1444 ﻫ - 28 مارس 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الدولار يواصل الانخفاض لليوم الثاني على التوالي

منذ 4 دقائق
الدولار- رويترز

الدولار- رويترز

A A A
طباعة المقال

انخفض الدولار لليوم الثاني على التوالي أمام العملات الرئيسية، الثلاثاء، إذ أدى انحسار المخاوف من حدوث أزمة مصرفية شاملة لتراجع الطلب على الأصول الآمنة.

وارتفع الين بقوة، على الرغم من كونه تقليديا من عملات الملاذ الآمن، معوضا خسائر الليلة الماضية ويشير محللون إلى تدفقات مرتبطة بانتهاء السنة المالية في البلاد يوم الجمعة.

وقفز أيضا الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي حيث حصل الدولار الأسترالي على دعم إضافي من بيانات أفضل من المتوقع للمبيعات العقارية.

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام ست عملات رئيسية من بينها الين، 0.16 بالمئة إلى 102.59 خلال التعاملات الآسيوية مواصلا خسائره التي بلغت 0.35 بالمئة أمس الاثنين.

وهوت العملة الأمريكية لتصل إلى 130.505 ين خلال الجلسة وجرى تداولها في أحدث معاملة منخفضة 0.71 بالمئة عند 130.64، متخلية عن مكاسبها التي بلغت 0.64 بالمئة الجلسة الماضية.

وارتفع اليورو 0.1 بالمئة إلى 1.0809 دولار بينما زاد الإسترليني 0.23 بالمئة إلى 1.2315 دولار.

وصعد الدولار الأسترالي 0.53 بالمئة إلى 0.6686 دولار وارتفع الدولار النيوزيلندي 0.49 بالمئة مسجلا 0.62265 دولار.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

تصاعد الاحتجاجات في فرنسا
موجة جديدة من الإضرابات تعم فرنسا رفضا لرفع سن التقاعد
الجيش الروسي- رويترز
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
روسيا تتقدم في محيط أفدييفكا.. وباخموت مطوقة بشكل شبه كامل
صواريخ روسية- أرشيفية
هل يفعلها بوتين وينشر أسلحة نووية في بيلاروسيا؟

الأكثر قراءة

رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في عين التينة
التوقيت الصيفي ابتداءً من الأربعاء.. ميقاتي: تحمّلتُ ما لا تحتمله الجبال
العالم الهولندي فرانك هوغربيتس
العالم الهولندي يحذر مجددا.. زلزال قوي آت خلال أيام
وزير التربية والتعليم عباس الحلبي
وزير التربية يقول كلمته.. سنعتمد هذا التوقيت!