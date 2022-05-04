الدولار يواصل التراجع من أعلى مستوى في 20 عاما

مع استمرار الغزو الروسي على أوكرانيا وما نتج من هذه الحرب من سلبيات على معظم الدول، يواصل مؤشر الدولار اليوم الأربعاء التراجع عن أعلى مستوى في 20 عاما بعد أن استوعب بالفعل توقعات برفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة نصف نقطة في وقت لاحق اليوم وحوالي 250 نقطة أساس بنهاية العام.

وتترقب أسواق العملات إعلان المركزي الأمريكي الساعة 18:00 بتوقيت جرينتش ومؤتمرا صحفيا لرئيسه جيروم باول بعد أن شهدت تعاملات شديدة التقلب في الأسابيع القليلة الماضية، قفز خلالها الدولار لأعلى مستوى في 20 عاما مقابل سلة من العملات المنافسة.

وتراهن أسواق المال على أن المركزي الأمريكي سيرفع سعر الفائدة إلى ما يصل إلى 3.6 بالمئة بنهاية 2023 لكبح التضخم الذي وصل لأعلى مستوياته في 40 عاما. وبعدما بدأ البنك دورة رفع الفائدة بالفعل في مارس آذار، من المتوقع أن يزيدها بمقدار 50 نقطة أساس اليوم الأربعاء علاوة على زيادتين أخريين مماثلتين في الاجتماعين المقبلين.

ورفعت تلك الرهانات مؤشر الدولار الشهر الماضي بنسبة خمسة بالمئة إلى أن وصل إلى 103.93 لكنه تراجع منذ ذلك الحين 0.3 بالمئة عن تلك المستويات. وبحلول الساعة 0830 بتوقيت جرينتش، سجل 103.39 بما يشكل تراجعا طفيفا خلال اليوم.

كانت قوة الدولار قد ضغطت على العملات الأخرى ودفعت اليورو في الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوى في عقدين قرب 1.0469 دولار. وتم تداول اليورو اليوم الأربعاء عند 1.0512 دولار.