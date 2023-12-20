الدولار يواصل الصعود وسط توقعات خفض أسعار الفائدة

حافظ الدولار الأربعاء على اتجاه صعودي مقابل سلة من عملات نظيرة بينما يدرس المتعاملون احتمالات أن يبدأ مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) قريبا خفض أسعار الفائدة.

ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي يراهن المستثمرون على فرصة نسبتها 69 بالمئة لحدوث التخفيض خلال اجتماع لجنة السوق المفتوحة الاتحادية في مارس\آذار، يليه احتمال بنسبة 63.3 بالمئة لخفض آخر في مايو\أيار.

وقال رافائيل بوستيك رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في أتلانتا أمس الثلاثاء 19\12\2023 إنه يتوقع خفض أسعار الفائدة مرتين في النصف الثاني من العام المقبل، لكنه أضاف أنه ليس هناك “ضرورة ملحة” الآن.

كما قال توماس باركين رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في ريتشموند أمس إن أداء الاقتصاد هو ما سيحدد ما إن كان البنك المركزي قادرا على تحقيق توقعات خفض أسعار الفائدة.

وارتفع مؤشر الدولار 0.13 بالمئة إلى 102.25 بعد تراجعه بأكثر من 0.3 بالمئة أمس، وكان قد لامس أدنى مستوى في أربعة أشهر عند 101.76 الأسبوع الماضي.

وتراجع اليورو 0.19 بالمئة إلى 1.0958 دولار بينما بلغ الجنيه الإسترليني 1.2715 دولار في أحدث تداول.

وتماسك الين عند مستوى 143.73 مقابل الدولار بعد انخفاضه إلى 144.95 في اليوم السابق.

وتراجع اليوان الصيني في المعاملات الخارجية مقابل الدولار الأمريكي إلى 7.1359 دولار.

واستقر الدولار الأسترالي في الغالب عند 0.6766 دولار، منخفضا قليلا عن أعلى مستوى جديد له في خمسة أشهر البالغ 0.6777 دولار.

وسجل الدولار النيوزيلندي في أحدث تعاملات 0.6276 دولار بعد أن لامس أعلى مستوياته منذ 20 يوليو تموز عند 0.6282 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وفيما يتعلق بالعملات المشفرة، ارتفعت بتكوين 1.6 بالمئة إلى 42922.00 دولار.