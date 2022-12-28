"الدولار" يُسجّل أعلى مستوياته في أسبوع

قفز الدولار إلى أعلى مستوى في أكثر من أسبوع مقابل الين الياباني، مدعومًا بزيادة العائد على سندات الخزانة، وسط آمال بتعافي الطلب في الصين مع تخفيف قيود مكافحة “كوفيد-19”.

وواجه الين ضغوطاً أيضاً وسط مزيد من المؤشرات من بنك اليابان بأن التغير المفاجئ في السياسة النقدية في الأسبوع الماضي لم يكن بداية خفض التحفيزات.

وزاد الدولار 0.5 في المئة إلى 134.17 يناً في التعاملات الآسيوية، ولامس في وقت سابق من الجلسة 134.40 ينا للمرة الأولى منذ 20 كانون الأول.

كما سجّل الين الياباني انخفاضاً مقابل عملات أخرى، إذ زاد اليورو 0.51 في المئة إلى 142.70 ينا، وهو أعلى مستوى في أسبوع. وقفز الدولار الأسترالي 0.62 في المئة إلى 90.40 ينا مسجلاً بدوره أعلى مستوى في أسبوع.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من ست عملات رئيسية، منها الين واليورو، 0.1 في المئة، وهو أعلى مستوى في أسبوع إلى 104.31 مواصلاً صعوده، بعد انخفاضه إلى أدنى مستوى منذ منتصف حزيران عند 103.44 في 14 كانون الأول.

واستقر اليورو عند 1.0636 دولار وظل يتحرك في الاتجاهين على مدى الأسبوعين الماضيين أدنى من أعلى مستوى في ستة أشهر عند 1.0737 دولار بلغه في 15 كانون الأول.

وانخفض الجنيه الإسترليني 0.15 في المئة إلى 1.2013 دولار، إذ ظل يحوم أعلى من أدنى مستوياته هذا الشهر عند 1.1993 دولار وسجله في 22 كانون الأول.

وصعد الدولار الأسترالي 0.07 في المئة إلى 0.6738 دولار متجهاً نحو الطرف الأعلى لنطاق تداوله الذي بلغه في 16 كانون الأول.