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الدولية للطاقة الذرية: لتحسين ظروف عمل الموظفين بمحطة زابوريجيا

منذ ساعة واحدة
علم الوكالة الدولية للطاقة الذرية

علم الوكالة الدولية للطاقة الذرية

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أشار تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن أوكرانيا اليوم الواقع في 6 أيلول 2022 إلى الأضرار التي لحقت بأجزاء من محطة الطاقة النووية زابوريجيا التي تسيطر عليها روسيا وأوصى بتحسين الظروف التي يعمل فيها الموظفون الأوكرانيون الذين يديرون المحطة.

وقالت الوكالة إن “الموظفين الأوكرانيين الذين يديرون المحطة تحت الاحتلال العسكري الروسي يتعرضون لضغوط كبيرة ومستمرة ولاسيما بسبب العدد المحدود من الموظفين المتاحين.

“هذا أمر لا يمكن تحمله ويمكن أن يؤدي إلى زيادة الخطأ البشري مع تداعيات على السلامة النووية”.

    المصدر :
  • رويترز

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