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الدول الثماني الإسلامية النامية تطالب أمريكا بالسماح بعضوية كاملة لفلسطين بالأمم المتحدة

منذ 24 دقيقة
الأمم المتحدة

الأمم المتحدة

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دعت مجموعة الدول الثماني الإسلامية النامية الولايات المتحدة اليوم السبت 8 حزيران/يونيو 2024، إلى رفع حق النقض (الفيتو) عن العضوية الكاملة لفلسطين كدولة مستقلة وذات سيادة في الأمم المتحدة.

ويتمتع الفلسطينيون حاليا بصفة مراقب غير عضو بالأمم المتحدة، وهو اعتراف فعلي بالدولة منحته الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2012.

وفي بيان صدر بعد اجتماع لمجلس وزرائها في إسطنبول، طالب أعضاء المجموعة التي تضم بنجلاديش ومصر وإندونيسيا وإيران وماليزيا ونيجيريا وباكستان وتركيا جميع الدول بالتوقف عن إمداد إسرائيل بالأسلحة والذخيرة.

وأيدت الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر الماضي مسعى الفلسطينيين للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة من خلال الاعتراف بأنها مؤهلة للانضمام وتوصية مجلس الأمن الدولي “بإعادة النظر في الأمر بشكل إيجابي”.

وتأتي المساعي الفلسطينية للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة بعد مرور عدة أشهر على اندلاع الحرب المستمرة بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في قطاع غزة، وتزامنا مع توسيع إسرائيل للمستوطنات في الضفة الغربية المحتلة والتي تعتبرها الأمم المتحدة غير قانونية.

ومع تجاوز عدد القتلى الفلسطينيين في غزة 36 ألفا والأزمة الإنسانية التي تجتاح القطاع، انتقدت جماعات حقوق الإنسان وآخرون الولايات المتحدة لإمدادها إسرائيل بالأسلحة والدفاع عن سلوكها.

وقال الجيش الإسرائيلي اليوم السبت إنه أنقذ أربعة رهائن أحياء احتجزتهم حماس خلال هجوم السابع من أكتوبر تشرين الأول الذي قالت إسرائيل إنه أدى إلى مقتل 1200 إسرائيلي وأجنبي وخطف 250 آخرين.

    المصدر :
  • رويترز

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