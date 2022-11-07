الدول المشاركة في مؤتمر المناخ تتكاتف للالتزام بحماية الغابات

أطلقت أكثر من 25 دولة اليوم الاثنين في مؤتمر المناخ كوب27 مجموعة لمساءلة بعضها البعض بشأن التعهد بإنهاء إزالة الغابات بحلول عام 2030، معلنة عن ضخ مليارات الدولارات لتمويل جهودها في هذا الصدد.

ويأتي أول اجتماع لشراكة قادة الغابات والمناخ، برئاسة غانا والولايات المتحدة، بعد عام من تعهد أكثر من 140 قائدا في مؤتمر كوب26 في بريطانيا بإنهاء إزالة الغابات بحلول نهاية العقد.

ولم يكتمل التقدم الذي تحقق منذ ذلك الحين، إذ فرضت دول قليلة فقط سياسات أشد صرامة بشأن إزالة الغابات والتمويل.

وتمثل المجموعة الجديدة، التي تشمل اليابان وباكستان وجمهورية الكونجو والولايات المتحدة وغيرها، نحو 35 بالمئة من غابات العالم وتهدف إلى الاجتماع مرتين سنويا لمتابعة التقدم.

ومن أبرز الدول التي لم تضمها المجموعة، البرازيل التي تملك غابات الأمازون المطيرة وجمهورية الكونجو الديمقراطية التي تمثل غاباتها الشاسعة مأوى للحياة البرية المهددة بالانقراض،بما في ذلك حيوان الغوريلا.

وقال ألوك شارما رئيس مؤتمر كوب26 في بيان “هذه الشراكة خطوة تالية مهمة لننفذ جميعا هذا التعهد ونساهم في جعل الهدف المتمثل في الحد من الاحتباس الحراري عند 1.5 درجة مئوية قائما”.

وورد في البيان أن نحو 22 بالمئة من الأموال العامة وقيمتها 12 مليار دولار التي تعهدت الدول بمنحها للحفاظ على الغابات بحلول عام 2025 في جلاسجو دُفعت بالفعل.

ومن بين مصادر التمويل الجديدة، قالت ألمانيا إنها ستضاعف تمويلها للغابات بملياري يورو (1.97 مليار دولار) حتى عام 2025.