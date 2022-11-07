الأثنين 13 ربيع الثاني 1444 ﻫ - 7 نوفمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الدول المشاركة في مؤتمر المناخ تتكاتف للالتزام بحماية الغابات

منذ 44 دقيقة
قمة كوب 27 لتغير المناخ

قمة كوب 27 لتغير المناخ

A A A
طباعة المقال

أطلقت أكثر من 25 دولة اليوم الاثنين في مؤتمر المناخ كوب27 مجموعة لمساءلة بعضها البعض بشأن التعهد بإنهاء إزالة الغابات بحلول عام 2030، معلنة عن ضخ مليارات الدولارات لتمويل جهودها في هذا الصدد.

ويأتي أول اجتماع لشراكة قادة الغابات والمناخ، برئاسة غانا والولايات المتحدة، بعد عام من تعهد أكثر من 140 قائدا في مؤتمر كوب26 في بريطانيا بإنهاء إزالة الغابات بحلول نهاية العقد.

ولم يكتمل التقدم الذي تحقق منذ ذلك الحين، إذ فرضت دول قليلة فقط سياسات أشد صرامة بشأن إزالة الغابات والتمويل.

وتمثل المجموعة الجديدة، التي تشمل اليابان وباكستان وجمهورية الكونجو والولايات المتحدة وغيرها، نحو 35 بالمئة من غابات العالم وتهدف إلى الاجتماع مرتين سنويا لمتابعة التقدم.

ومن أبرز الدول التي لم تضمها المجموعة، البرازيل التي تملك غابات الأمازون المطيرة وجمهورية الكونجو الديمقراطية التي تمثل غاباتها الشاسعة مأوى للحياة البرية المهددة بالانقراض،بما في ذلك حيوان الغوريلا.

وقال ألوك شارما رئيس مؤتمر كوب26 في بيان “هذه الشراكة خطوة تالية مهمة لننفذ جميعا هذا التعهد ونساهم في جعل الهدف المتمثل في الحد من الاحتباس الحراري عند 1.5 درجة مئوية قائما”.

وورد في البيان أن نحو 22 بالمئة من الأموال العامة وقيمتها 12 مليار دولار التي تعهدت الدول بمنحها للحفاظ على الغابات بحلول عام 2025 في جلاسجو دُفعت بالفعل.

ومن بين مصادر التمويل الجديدة، قالت ألمانيا إنها ستضاعف تمويلها للغابات بملياري يورو (1.97 مليار دولار) حتى عام 2025.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

الإمارات أحد أكبر منتجي أوبك
الإمارات: سنواصل ضخ النفط بشكل مسؤول
ريشي سوناك
سوناك: بريطانيا ملتزمة بتقديم 11.6 مليار استرليني للتصدي لتغير المناخ
جانب من لقاء السيسي ومليوني
تفاصيل محادثات رئيسة وزراء إيطاليا والرئيس المصري

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

الدولار
افتتاحية مرتفعة لدولار السوق السوداء مع بداية الأسبوع... فكم بلغ؟
حسين جعفر
جريمة مروعة في خلدة ضحيتها شاب عشريني!
شيرين مع بنتها هنا مصطفى
بعد فيديو عينها المتورمة.. ابنة شيرين تكشف تفاصيل مفاجأة