الدول النامية أنفقت قرابة "نصف تريليون دولار" على خدمة الدين في 2022!

قال البنك الدولي (الأربعاء 13-12-2023) إن البلدان النامية أنفقت قرابة نصف تريليون دولار على خدمة ديونها الخارجية في 2022، مما استنزف مخصصاتها للصحة والتعليم ومكافحة تغير المناخ.

وذكر البنك في أحدث تقرير عن الديون الدولية إن مدفوعات خدمة الدين، بما في ذلك أصل الدين والفائدة، ارتفعت خمسة بالمئة عن العام الماضي إلى مستوى غير مسبوق بلغ 443.5 مليار دولار، وسط أكبر زيادة في أسعار الفائدة في أنحاء العالم منذ أربعة عقود.

وأشار إلى أن المدفوعات قد ترتفع عشرة بالمئة في 2023-2024.

وأفاد التقرير، الذي بدأ إصداره قبل خمسين عاما، بأن البلدان الأشد فقرا البالغ عددها 75 كانت الأكثر تضررا، إذ وصلت مدفوعات خدمة ديونها الخارجية إلى مستوى قياسي 88.9 مليار دولار في 2022، ومن المتوقع أن ترتفع 40 بالمئة في 2023-2024.

وجاء في التقرير أيضا أن مدفوعات فائدة ديون هذه الدول تضاعفت أربعة أمثال منذ 2012 إلى 23.6 مليار دولار.