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"الدوما" الروسي ينظر في توجيه طلب لبوتين للاعتراف بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك

25 - يناير - 2022
آخر تحديث: 25 - يناير - 2022 10:33 صباحًا

مجلس الدوما الروسي

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أعلن نائب رئيس الكتلة الشيوعية في مجلس الدوما الروسي، أن المجلس سينظر في اقتراحه بشأن توجيه طلب للرئيس فلاديمير بوتين للاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك المعلنتين من طرف واحد.

وصرح رئيس الكتلة، نيكولاي كولوميتسيف، بأن المجلس قرر النظر في هذا الطلب الشهر المقبل.

تجدر الإشارة إلى أن نوابا عن الحزب الشيوعي لروسيا الاتحادية طلبوا يوم 19 يناير الجاري، توجيه مشروع اعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك المعلنتين من طرف واحد، إلى الرئيس فلاديمير بوتين.

وقال الحزب الشيوعي لروسيا الاتحادية في وقت سابق إن الاعتراف بالجمهوريتين المعلنتين من طرف واحد، كدولتين مستقلتين سيساعد في حماية شعوبهما من التهديدات الخارجية وتعزيز الاستقرار في المنطقة.

بالإضافة إلى ذلك، ناشد الشيوعيون الرئيس الروسي إجراء محادثات مع قيادة دونيتسك ولوغانسك في أقرب وقت ممكن من أجل إنشاء أساس قانوني للعلاقات بين الدول وتنظيم جميع جوانب التعاون والمساعدة المتبادلة.

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