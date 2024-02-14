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الدوما يصوت على تعليق مشاركة روسيا بمنظمة الأمن والتعاون

منذ 31 دقيقة
البرلمان الروسي

البرلمان الروسي

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أعلن رئيس مجلس النواب الروسي (الدوما) فياتشيسلاف فولودين أمس الثلاثاء 13 فبراير/شباط 2024، أن البرلمان الروسي سيصوت يوم 21 فبراير شباط على تعليق مشاركة البلاد في الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

وتعد منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، التي تضم أوكرانيا والولايات المتحدة وروسيا بين أعضائها البالغ عددهم 57 عضوا، خليفة لمنظمة تعود إلى حقبة الحرب الباردة شارك فيها الاتحاد السوفيتي ودول غربية. ومنذ غزو روسيا لأوكرانيا، أصيبت المنظمة بالشلل إلى حد كبير بسبب استخدام موسكو المستمر لحق النقض الذي تتمتع به كل دولة.

وقال فولودين في اجتماع لمجلس النواب، وفقا لبيان نشر على الموقع الإلكتروني للمجلس، “حان وقت أن نودع الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا”.

وقال فولودين إن مجلسي البر…

    المصدر :
  • رويترز

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