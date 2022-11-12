الديمقراطيون يحصدون 49 مقعدًا في مجلس الشيوخ الأمريكي

مكن الحزب الديمقراطي، من حصد (49) مقعدًا في مجلس الشيوخ الأمريكي، عقب إعادة انتخاب عضو مجلس الشيوخ عن ولاية أريزونا مارك كيلي.

وحسم النائب كيلي المقعد الذي كان ينافسه عليه الجمهوري بلايك ماسترز في مجلس الشيوخ، المكون من 100 مقعد، والذي تتطلب السيطرة عليه 51 مقعداً.

وقال كيلي، وهو رائد فضاء متقعد، عقب الإعلان عن فوزه عبر (تويتر): “شكرًا أريزونا).

وعقب تلك النتيجة، يكون في انتظار حسم مقعدي ولاية نيفادا التي يتصدر سباق مجلس الشيوخ فيها – حتى الآن – الجمهوري آدم لاكسالت أمام منافسته الديمقراطية كاثرين كورتيز ماتسو.

وكذلك مقعد ولاية جورجيا، الذي ستجري جولة إعادة عليه في 6 ديسمبر المقبل، بعدما فشل كلا المرشحين الديمقراطي رافائيل وارنوك، والجمهوري هيرشيل والكر في الحصول على نسبة 50% من الأصوات.