السبت 18 ربيع الثاني 1444 ﻫ - 12 نوفمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الديمقراطيون يحصدون 49 مقعدًا في مجلس الشيوخ الأمريكي

منذ 4 دقائق
مجلس الشيوخ الأمريكي

مجلس الشيوخ الأمريكي

A A A
طباعة المقال

مكن الحزب الديمقراطي، من حصد (49) مقعدًا في مجلس الشيوخ الأمريكي، عقب إعادة انتخاب عضو مجلس الشيوخ عن ولاية أريزونا مارك كيلي.

وحسم النائب كيلي المقعد الذي كان ينافسه عليه الجمهوري بلايك ماسترز في مجلس الشيوخ، المكون من 100 مقعد، والذي تتطلب السيطرة عليه 51 مقعداً.

وقال كيلي، وهو رائد فضاء متقعد، عقب الإعلان عن فوزه عبر (تويتر): “شكرًا أريزونا).

وعقب تلك النتيجة، يكون في انتظار حسم مقعدي ولاية نيفادا التي يتصدر سباق مجلس الشيوخ فيها – حتى الآن – الجمهوري آدم لاكسالت أمام منافسته الديمقراطية كاثرين كورتيز ماتسو.

وكذلك مقعد ولاية جورجيا، الذي ستجري جولة إعادة عليه في 6 ديسمبر المقبل، بعدما فشل كلا المرشحين الديمقراطي رافائيل وارنوك، والجمهوري هيرشيل والكر في الحصول على نسبة 50% من الأصوات.

    المزيد من أخبار العالم

    أوروبا تسعى لفرض عقوبات جديدة على إيران
    عقوبات جديدة على إيران هذا الأسبوع
    الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    أردوغان: نسعى لمحادثات سلام بين روسيا وأوكرانيا
    يون سوك يول
    رئيس كوريا الجنوبية يدعو لتعزيز التعاون مع الصين واليابان

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    محمد صلاح وشيرين عبد الوهاب
    في خطوة مثيرة للجدل.. محمد صلاح يلغي متابعة شيرين
    رئيس مجلس ادارة شركة طيران الشرق الاوسط محمد الحوت
    الحوت يكشف تفاصيل إصابة طائرة برصاصة طائشة أثناء هبوطها في بيروت
    لاعبو نادي ليفربول
    المواجهة الأصعب.. ليفربول ومانشستر سيتي من جديد