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وفاة أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح عن 86 عاما

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 16 - ديسمبر - 2023 12:07 مساءً
أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح

أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح

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أعلن الديوان الأميري في الكويت عن وفاة أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، السبت، بعد وعكة صحية طارئة.

وقال وزير الديوان الأميري في بيان بثه التلفزيون الرسمي “ننعى للشعب الكويتي والأمتين العربية والاسلامية وشعوب العالم الصديقة وفاة المغفور له باذن الله تعالى حضرة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الذي انتقل إلى جوار ربه ظهر اليوم السبت”.

وقطع التلفزيون الكويتي بث البرامج المعتاد اليوم السبت 16\12\2023 وبث بدلا من ذلك تلاوة من القرآن في إشارة محتملة إلى وفاة أحد أفراد الأسرة الحاكمة.

ودخل أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح المستشفى في نهاية نوفمبر\تشرين الثاني بسبب وعكة صحية طارئة.

    المصدر :
  • رويترز

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