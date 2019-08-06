الديوان الملكي الأردني: الملك عبد الله الثاني يغادر البلاد… وشقيقه يحلف اليمين

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قال الديوان الملكي الأردني، اليوم الثلاثاء، إن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني يغادر البلاد، فيما حلف شقيقه الأمير فيصل بن الحسين، اليمين الدستورية.

كشف الديوان الملكي، في بيان رسمي، نشرته وكالة الأنباء الأردنية “بترا” أن العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، لن يقضي إجازة عيد الأضحى داخل البلاد.

وقال الديوان الملكي الأردني، إن الملك عبد الله الثاني، يطير إلى بريطانيا، من أجل عقد مجموعة من اللقاءات الرسمية، وعلى رأسها رئيس الحكومة البريطانية، بوريس جونسون.

وأشارت الوكالة إلى أن العاهل الأردني، غادر أرض الوطن في زيارة عمل إلى العاصمة البريطانية لندن يلتقي خلالها رئيس وزراء بريطانيا الجديد، بوريس جونسون.

وأوضحت أن الملك عبد الله الثاني، سيمضي عطلة عيد الأضحى في بريطانيا والولايات المتحدة، التي سيطير لها عقب لقائه مع جونسون.

وأوضح الديوان الملكي أن اللقاء بين الملك عبد الله الثاني مع رئيس وزراء بريطانيا، سيتناول العلاقات الاستراتيجية والتاريخية، التي تربط الأردن والمملكة المتحدة.

كما سيبحث الطرفان التطورات الإقليمية الراهنة، وسيقدم العاهل الأردني التهنئة لرئيس وزراء بريطانيا، بمناسبة توليه منصبه.

كما أشار الديوان الملكي الأردني، إلى أن الأمير فيصل بن الحسين، شقيق الملك عبد الله الثاني، حلف اليمين الدستورية أمام هيئة الوزارة.

وأوضحت أن الأمير فيصل بن الحسين، حلف اليمين الدستورية كنائب للملك عبد الله الثاني، في فترة غيابه خارج البلاد.

وبحسب ويكيبيديا فإن الأمير فيصل بن الحسين بن طلال (11 أكتوبر 1963 -)، هو ثاني أبناء الملك الحسين بن طلال والأخ الشقيق للملك عبد الله الثاني بن الحسين وأمه الأميرة منى الحسين. وهو طيار حصل على العديد من المناصب العليا في سلاح الجو الملكي الأردني، كما كان لواءً في الجيش العربي الأردني حتى 26 ديسمبر 2017. وهو كذلك رئيس اللجنة الأولمبية الأردنية.

تلقى تعليمه الابتدائي في «الكلية العلمية الإسلامية» في عمّان، وفي عام 1970 التحق «بمدرسة سانت أدموند» في المملكة المتحدة، وفي عام 1971 انتقل مع أخيه الأمير عبد الله إلى الولايات المتحدة وهناك التحق في «مدرسة بيمنت» في ولاية ماساتشوستس وذلك لمدة عامين، ثم انتقل إلى «مدرسة إيفل بروك». وفي عام 1978 التحق «بمدرسة سانت ألبنز» بولاية واشنطن وتلقى فيها تعليمه الثانوي الذي أنهاه في عام 1981، وبعدها التحق بجامعة براون التي درس بها الهندسة الإلكترونية، وحصل على درجة البكالوريوس في هندسة الإلكترونيات (تخصص اتصالات) بعام 1985.

بدأ تدريبه على الطيران في عام 1982، وهو ذات الوقت الذي كان يكمل فيه دراسته الجامعية. وحصل في ذات العام على رخصة طيار. وفي عام 1983 بدأ التدريب على الطيران بالمروحيات مع سلاح الجو الملكي الأردني، وبعد تخرجه من الجامعة بدأ تدريبه العسكري الاحترافي في سلاح الجو الملكي الأردني، وبعد إتمامه للتدريب العسكري التأسيسي حصل على رتبة ملازم وذلك في عام 1985.

بعد إكماله لتدريب الطيران التأسيسي في سلاح الجو الملكي الأردني التحق «بكلية كرانويل» في المملكة المتحدة وذلك في يونيو 1987.

بدأ الخدمة في سلاح الجو منذ عام 1988 ، وخدم فيه بأكثر من قاعدة وموقع، كما أنهى جميع الدورات المطلوبة للنجاح في مهمته، وفي عام 2001 رفع إلى رتبة لواء.

في آذار/مارس 2002 عين قائدًا لسلاح الجو الملكي الأردني، وظل في المنصب حتى عام 2004.

يتولى رئاسة اللجنة الأولمبية الأردنية، وفي 13 فبراير / شباط 2010 انتخب عضوًا في اللجنة الأولمبية الدولية.

يتولى رئاسة الأردنية لرياضة السيارات، وعضو في مجلس شيوخ الاتحاد الدولي للسيارات FIA.

في 26 ديسمبر 2017 تمت إحالته للتقاعد من الجيش الأردني وهو برتبة لواء برفقة الأميرين علي بن الحسين وطلال بن محمد، لأسباب تتعلق بإعادة الهيكلة كما نصت الرسالة الملكية.