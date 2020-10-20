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الديوان الملكي السعودي ينعى حفيد الملك الأسبق

منذ 45 دقيقة
المملكة العربية السعودية

المملكة العربية السعودية

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نعى الديوان الملكي السعودي اليوم الثلاثاء، وأمراء من الأسرة الحاكمة للبلاد، الأمير نواف بن سعد بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، حفيد ملك المملكة الأسبق، الملك سعود بن عبدالعزيز.

وقال بيان للديوان الملكي، إن الصلاة على جثمان الأمير الراحل، ستقام في مدينة الرياض، اليوم الثلاثاء، حيث تقتصر الإجراءات من صلاة ودفن على المقربين جدًا منذ ظهور فيروس كورونا المستجد.

والأمير الراحل هو نجل الأمير سعد بن سعود بن عبدالعزيز، أول وكيل لإمارة منطقة الحدود الشمالية، ورئيس الحرس الوطني الأسبق.

ووالدة الأمير نواف، هي الأميرة نورة بنت فيصل آل سعود، وله من الأشقاء الأمراء والأميرات، فهد، خالد، منيرة، نورة.

كما أن الأمير الراحل نواف متزوج من الأميرة عبير بنت سلطان الرشيد، وله من الأبناء الأمير عبد العزيز، والأميرة مها.

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