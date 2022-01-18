"الديون الخارجية".. جائحة ثانية تعصف بإيران

ارتفعت الديون الخارجية لإيران مع مشاكل تراجع قيمة العملة والتضخم التي يواجهها الاقتصاد في إيران،وصرف الأموال على الحروب والميليشيات الموالية لها.

كشفت بيانات رسمية أن ديون إيران الخارجية وصلت إلى 10 مليارات دولار، وذلك مع احتساب الديون المؤجلة، وفقا لما ذكرته وكالة “إسنا” الإيرانية.

ووفقا للتقارير فقد بلغ الدين الخارجي لإيران 8.7 مليار دولار في منتصف العام الميلادي الماضي، ومع احتساب الديون المؤجلة فقد وصلت الديون إلى 10 مليارات دولار.

وأشارت وكالة “إسنا” الإيرانية إلى أن الدين الخارجي لإيران يشمل التسهيلات والقروض المستلمة في الخارج والتزامات إيران لمنظمات ومؤسسات دولية مثل البنك الدولي.

وأشار تقرير سابق إلى انخفاض الديون الخارجية لإيران في الربع الأول من السنة المالية في 20 يونيو 2021 بنسبة 4.35% على أساس فصلي إلى 8.744 مليار دولار.

وكانت ديون إيران الخارجية بالربع المنتهي 20 مارس 2021، قد بلغت مستوى 9.412 مليار دولار.

وواجهت الحكومة الإيرانية في العام الماضي، عجزا كبيرا في الميزانية التي توقعت فيها بيع 1.5 مليون برميل من النفط يوميا لكنها لم تتمكن من تصدير حتى نصف هذه الكمية بسبب العقوبات الأمريكية.

عجز الميزانية والتضخم

عقب تفشي جائحة كورونا، وجدت الحكومة الإيرانية نفسها أمام تحدي الميزانية للعبور بالبلد إلى بر الأمان، ورغم موافقة المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي على منح اللجنة الوطنية لمكافحة الفيروس مبلغ مليار دولار من الصندوق السيادي فإن عجز الميزانية شكّل المعضلة الاقتصادية الأبرز لحكومة الرئيس حسن روحاني في عام 2020.

وتحدثت صحيفة “اعتماد” عن طباعة المصرف المركزي الإيراني أكثر من 30 ألف مليار “تريليون” ريال (نحو 117 مليون دولار في السوق الموازية) لسد عجز الميزانية، مما أدى إلى ارتفاع التضخم السنوي إلى نحو 42% في ضوء جائحة كورونا، في حين بلغ مؤشر التضخم في شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي 46% وفق الإحصاءات الرسمية.

وفي غضون ذلك، ارتفع مجموع مديونية الحكومة الإيرانية للمصرف المركزي حتى نهاية 2020 بنسبة أكثر من 35%، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019، حيث بلغ حينها 527 مليار تومان (كل تومان يعادل 10 ريالات).