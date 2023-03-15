"الذئاب المنفردة" تتبنّى عمليّة مجيدو.. وتردّ على "إسرائيل": المنفّذ في مكان آمن

أعلن المجلس الثوري لقوات الجليل – الذئاب المنفردة، تبنّيه للعملية الأمنية التي حصلت في مجيدو، وسلامة المنفّذ، وذلك بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق اليوم، أنّه قتل شخصًا يوم الإثنين، كان يحمل حزامًا ناسفًا، وأن التحريات جارية لمعرفة ما إذا كان على صلة بـ”حزب الله” اللبناني.

ولفت المجلس الثوري إلى أنّه “في ظل الأزمات الداخلية التي تعصف بالكيان الصهيوني، وتحت تأثير ضربات المقاومة الفلسطينية ومنها قوات الجليل – الذئاب المنفردة، يعمد كيان الاحتلال كعادته إلى تصدير أزماته، وهذا نلمسه بوضوح من خلال السجال الحاصل حول عملية مجيدو التي نفذها أبطال الذئاب المنفردة في قوات الجليل”.

وشدّد على أن “كل ما تبثه الاستخبارات الصهيونية من أنباء حول منفذ العملية عار من الصحة ومنفي جملة وتفصيلاً، ونتحدى أجهزة الاستخبارات الصهيونية أن تنشر أي معطيات حول منفذ العملية، وننصحه بمراجعة سياسياته الإجرامية تجاه أبناء شعبنا، وعدم العبث بالمقدسات، ومنها الأسرى الأبطال”، مؤكّدًا “سلامة البطل منفذ العملية، ووجوده في مكان آمن، وإننا نحتفظ بتوثيق للعملية”.

وفي وقت سابق، قال الجيش الإسرائيليّ إنّ المشتبه فيه قُتل برصاص قواته في شمال إسرائيل، بينما كان يحمل الحزام الناسف. وأضاف “ندرس إمكانية أن يكون لحزب الله صلة بهذه الحادثة”.

وأفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، بأنّ “قوات الأمن قتلت المخرب الذي نفذ عملية قرب مفرق مجيدو، وعثرت بحوزته على أسلحة وحزام ناسف جاهز للاستخدام وأغراض إضافية”.

وأشار إلى أنّ “التحقيق الأولي” أظهر أن الرجل “تسلل على ما يبدو من الأراضي اللبنانية إلى إسرائيل في وقت سابق من هذا الأسبوع”.