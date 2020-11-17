الذكرى الأولى لاحتجاجات إيران..مئات المعتقلين بدون محاكمة

في الذكرى الأولى لاحتجاجات إيران التي اندلعت في شهر نوفمبر من العام الماضي ، لم يقدم مسؤولو الحكومة الإيرانية حتى الآن تقريرا رسميا ودقيقا عن عدد الضحايا والمعتقلين في الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها البلاد،ولا يزال القضاء الإيراني يحقق في قضايا متظاهرين اعتقلوا خلال احتجاجات نوفمبر، ويصدر أحكاما بالإعدام والسجن بحقهم.

في 15 نوفمبر 2019، خرج الإيرانيون إلى شوارع أكثر من 200 مدينة في جميع أنحاء إيران للاحتجاج على 4 عقود من سوء الإدارة من قبل نظام فاسد بدد ثروة شعبه على الإرهاب في الخارج والقمع في الداخل.

وفقا لتقرير صادر عن سفارة الولايات المتحدة في جورجيا، فإن النظام “الإرهابي” يتجاهل قوانينه والتزاماته الدولية تجاه حقوق الشعب الإيراني.

وعبّر النظام عن أيديولوجيته الراديكالية القائمة على العنف والإرهاب العشوائيين، وذلك ردا على ممارسة المتظاهرين حريتهم في التعبير، بحسب التقرير.

وأشار التقرير إلى ان النظام قتل ما يصل إلى 1500 شخص بينهم 23 طفلا على الأقل، في الوقت الذي لا يزال فيه الآلاف من المتظاهرين في السجون، حيث تعرضوا للجلد والصدمات الكهربائية والتجويع والضرب والاعتداء الجنسي والاغتصاب وغيرها من وجبات التعذيب الوحشي.

حاول النظام الإيراني إخفاء الأدلة على قمعه الوحشي من خلال الرقابة والترهيب وإغلاق الانترنت، ولا يزال يرفض السماح بإجراء تحقيقات مستقلة في عمليات القتل التي ارتكبها خلال ذلك الأسبوع المشؤوم الذي أعقب التظاهرات الشعبية.

وأكد التقرير أن الولايات المتحدة تواصل تعزيز المساءلة من خلال الإعلان عن المزيد من الإجراءات ضد نظام القمع في وقت لاحق من هذا الأسبوع لتحقيق قدر من العدالة للشعب الإيراني.

ودعا التقرير الصادر على هامش الذكرى الأولى للتظاهرات الشعبية، جميع الحكومات إلى الانضمام بدعوة النظام الإيراني للإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي في البلاد.

وجاءت التظاهرات العارمة في العام المنصرم، للتعبير عن تردي الأوضاع المعيشية في البلاد التي تعاني من أزمة اقتصادية طاحنة وسط عقوبات أميركية مشددة.

وشكل قرار الحكومة برفع أسعار المحروقات شرارة اندلاع هذه المظاهرات التي بدأت من العاصمة طهران وامتدت لمدن إيرانية أخرى.